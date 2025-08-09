Шпинев – о Батракове после хет-трика «Спартаку»: «Футболист от бога»

Бывший агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев отреагировал на хет-трик игрока в ворота «Спартака» (4:2).

Это 1-й хет-трик Батракова на взрослом уровне.

Алексей – воспитанник «Локо».

«Локомотив» лидирует в РПЛ.

«Леша умница, это футболист от бога. Воспитанный молодой человек, не по годам взрослый. Все у него будет хорошо, пусть работает и тренируется.

В команде микроклимат хороший, у Михаила Галактионова все получается, каждый знает, куда бежать. Буду рад, если Леша станет лучшим бомбардиром лиги, но мне кажется, он не ставит такой цели, его задача – приносить пользу команде и ребятам. Чем‑то он напоминает Дмитрия Лоськова, который думал на несколько шагов вперед», – сказал Шпинев.