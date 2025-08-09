РПЛ. «Локомотив» обыграл в дерби «Спартак» (4:2) благодаря хет-трику Батракова и идет без потерь

«Локомотив» оказался сильнее «Спартака» в 4-м туре РПЛ. Хет-трик оформил Алексей Батраков.
Голевым пасом у «Локомотива» отметился воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев.
Команда Михаила Галактионова идет без потерь очков. «Спартак» остался на 11-м месте.
Россия. РПЛ. 4-й тур
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Батраков, 18; 1:1 – Мартинс, 26; 2:1 – Воробьев, 49; 2:2 – Барко, 78 (с пенальти); 3:2 – Батраков, 79; 4:2 – Батраков, 86.
Источник: «Бомбардир»