  РПЛ. «Локомотив» обыграл в дерби «Спартак» (4:2) благодаря хет-трику Батракова и идет без потерь

РПЛ. «Локомотив» обыграл в дерби «Спартак» (4:2) благодаря хет-трику Батракова и идет без потерь

Сегодня, 19:59
106

«Локомотив» оказался сильнее «Спартака» в 4-м туре РПЛ. Хет-трик оформил Алексей Батраков.

Голевым пасом у «Локомотива» отметился воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

Команда Михаила Галактионова идет без потерь очков. «Спартак» остался на 11-м месте.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 4:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Батраков, 18; 1:1 – Мартинс, 26; 2:1 – Воробьев, 49; 2:2 – Барко, 78 (с пенальти); 3:2 – Батраков, 79; 4:2 – Батраков, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
Батраков прокомментировал хет-трик в ворота «Спартака» 1
Обзор матча «Локомотив» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео) 2
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (106)
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754760268
Локомотив молодцы,чисто российский коллектив,а не мигрантское сборище
ivany4
1754760298
Тренерская мысль правильная, исполнение и завершение - никудышнее.(( Локо с победой, взяли все что им дали взять! Похоже Деян не выдержал нервотрепки. Бывает. Особенно в ситуации, когда все говорят, что ты прав, мы тебе поможем, но при этом ничего не делается. Не можешь взять себя в руки, отойди в сторону сам, или тебя отодвинут. Сегодня нарушил заповедь, - не критикуй вратаря до игры. До игры покритиковал Макси. Результат на лицо. 3 из 4 мячей на его счету.(( Пора уступить ворота другому. Но если судить по первому тайму, то игра появляется, правда с кривоногим Литвиненко, Бабочкой, и не стабильным Дуарте, далеко не уедем. Новичок своей 20-ки стоит. Притрется и найдет понимание со всеми.
anatolich72
1754760304
8 из 10 вратарей попытались бы взять мяч, который максименко отбивает по центру ворот. Слабый вратарь.
vvv123
1754760442
А права была старушка Смородская, сказав, что свинки окажутся в пердиве. Где Зарема!
Mirak92
1754760807
Я в голосину поржал. извините. Батраков красавец!
Cleaner
1754760830
Спартак ОЩЕТИНИЛСЯ и ПРОПУСТИЛ ПОКЕР в свои ворота! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Кривая да нелёгкая
1754760878
Унизили так унизили)
Кривая да нелёгкая
1754760886
Локо с победой
Кривая да нелёгкая
1754760900
Порвали тушинских
Cleaner
1754761099
Максименко - ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ МИРА! И как повезло Спартаку, что Александр защищает именно их ворота! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
18
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
20:38
Батраков прокомментировал хет-трик в ворота «Спартака»
20:29
1
РПЛ. «Локомотив» обыграл в дерби «Спартак» (4:2) благодаря хет-трику Батракова и идет без потерь
19:59
106
Реакция Дивеева на интерес «Спартака»
19:27
6
Федотов – о стычке Станковича и Баринова: «Деяна надо удалять, он всех провоцирует»
19:19
11
ФотоСтанкович едва не подрался с Бариновым во время дерби «Локо» – «Спартак»
18:56
9
Видео«Спартак» пропустил от «Локо» после ошибки Максименко
18:38
16
Челестини прокомментировал 5:1 против «Рубина»
18:17
3
РПЛ. ЦСКА разгромил «Рубин» (5:1), у Глебова дубль
17:38
25
Черчесов дал комментарий перед дебютным матчем в «Ахмате» против «Зенита»
20:07
5
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19:58
2
Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Зенит»: 9 августа
19:22
6
Федотов – о стычке Станковича и Баринова: «Деяна надо удалять, он всех провоцирует»
19:19
11
Реакция Рахимова на 1:5 от ЦСКА
19:10
ФотоСтанкович едва не подрался с Бариновым во время дерби «Локо» – «Спартак»
18:56
9
Федотов прокомментировал отмену пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Локомотивом»
18:50
4
Видео«Спартак» пропустил от «Локо» после ошибки Максименко
18:38
16
Реакция Генича на 5:1 ЦСКА против «Рубина»
18:23
1
Челестини прокомментировал 5:1 против «Рубина»
18:17
3
«Спартак» призвали уволить Станковича
17:57
3
Станкович – перед матчем «Спартака» с «Локо»: «Надеюсь, этот матч положит конец нашим ошибкам»
17:46
3
РПЛ. ЦСКА разгромил «Рубин» (5:1), у Глебова дубль
17:38
25
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
17:37
2
Пиняев и Самошников не сыграют со «Спартаком»: известна причина
17:29
1
Адиев оценил результат матча «Крылья Советов» – «Балтика»
16:59
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»: 9 августа
16:52
15
Новичок «Крыльев» получил желтую карточку, не дебютировав за команду
16:40
Талалаев эмоционально прокомментировал ничью «Балтики» с «Крыльями Советов»
16:30
6
Мостовой спрогнозировал потерю очков «Локомотива» в дерби со «Спартаком»
16:16
1
Реакция «Зенита» на смерть Ивана Краско – 94-летний актер болел за клуб
16:00
1
Селюк разобрал трансферы «Спартака»: «Не видно логики»
15:43
6
ВидеоИгрок «Балтики» чудом не забил в пустые ворота «Крыльев»
15:35
6
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) – обе команды остались в топ-4
15:29
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:28
Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»
15:15
6
Мостовой – о том, когда он возглавит «Спартак»: «Этого ждете не только вы»
14:54
7
Быстрову не нравится игра «Зенита»: «Семак немножко поплыл»
14:45
13
