Селюк разобрал трансферы «Спартака»: «Не видно логики»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о приобретениях «Спартака» в 2025 году.

«Состав «Спартака» на данный момент не позволяет бороться за чемпионство. В действиях клуба на трансферном рынке не видно логики.

Для примера возьмем Шамара Николсона. Ямайца взяли за 8 млн евро, чтобы спустя 2,5 года отпустить практически бесплатно.

По 20 млн евро отдали за Гарсию и Солари, которые не показывают ничего. Пускай теперь попробуют продать последнего обратно в АЕК за ту же сумму. Там даже за 10 млн евро не согласятся.

«Спартак» же зимой закинул коту под хвост 40 млн евро. Летом Антон Заболотный пришел бесплатно. Ну а приобретение Жедсона Фернандеша за 20 млн вызывает большие вопросы.

Мне нравится, как ведущие российские клубы дружно ищут новичков в «Бешикташе», который совсем недавно вылетел из Лиги Европы, потерпев два поражения от «Шахтера» с общим счетом 2:6. Зачем брать оттуда футболистов?

И ладно платили бы небольшие деньги. Зачем покупать исполнителя, который один матч играет, а пять отдыхает? Адекватная цена португальца – 10–12 млн евро. А когда сразу всплывает такая сумма, это, мягко говоря, шокирует», – заявил Селюк.