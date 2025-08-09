Введите ваш ник на сайте
Селюк разобрал трансферы «Спартака»: «Не видно логики»

Сегодня, 15:43
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о приобретениях «Спартака» в 2025 году.

«Состав «Спартака» на данный момент не позволяет бороться за чемпионство. В действиях клуба на трансферном рынке не видно логики.

Для примера возьмем Шамара Николсона. Ямайца взяли за 8 млн евро, чтобы спустя 2,5 года отпустить практически бесплатно.

По 20 млн евро отдали за Гарсию и Солари, которые не показывают ничего. Пускай теперь попробуют продать последнего обратно в АЕК за ту же сумму. Там даже за 10 млн евро не согласятся.

«Спартак» же зимой закинул коту под хвост 40 млн евро. Летом Антон Заболотный пришел бесплатно. Ну а приобретение Жедсона Фернандеша за 20 млн вызывает большие вопросы.

Мне нравится, как ведущие российские клубы дружно ищут новичков в «Бешикташе», который совсем недавно вылетел из Лиги Европы, потерпев два поражения от «Шахтера» с общим счетом 2:6. Зачем брать оттуда футболистов?

И ладно платили бы небольшие деньги. Зачем покупать исполнителя, который один матч играет, а пять отдыхает? Адекватная цена португальца – 10–12 млн евро. А когда сразу всплывает такая сумма, это, мягко говоря, шокирует», – заявил Селюк.

  • Спартаковцы набрали 4 очка в 3 турах РПЛ и занимают 11-е место в таблице.
  • Сегодня у них дерби с «Локомотивом». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Селюк: «Меня удручает уровень соперников сборной России» 1
Селюк высказался о странностях совмещения должностей Карпиным
Селюк посоветовал «Спартаку» уволить Станковича 9
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Селюк Дмитрий
DVOK68
1754745256
Выходи на руководство,посоветуй своих.Клиентов)
Ответить
ПалкоВводецъ007
1754747968
Хряки любят сорить деньгами, не считая их. Фигли, бабло рекой течёт из народной трубы. Гыгыгы
Ответить
Spartak_forv@
1754748362
Странно,что не пропиарил очередного своего Джаффара
Ответить
алдан2014
1754748545
Жаба давит селюков,что столько бабла мимо них.
Ответить
Skull_Boy
1754749254
Купили именно чтобы купить, а логики реально нет и это каким реально надо быть волшебным чтобы купить хрен пойми кого из могучего АЕКа из Греции
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754749784
Купите кого нибудь у Селюка и он будет петь дифирамбы долгое время)))
Ответить
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
РПЛ. ЦСКА разгромил «Рубин» (5:1), у Глебова дубль
17:38
14
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые за 2 месяца, уступив в дерби «Шанхай Порту» (1:2)
16:46
1
Талалаев эмоционально прокомментировал ничью «Балтики» с «Крыльями Советов»
16:30
5
Тен Хаг высказался о конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»
15:51
Селюк разобрал трансферы «Спартака»: «Не видно логики»
15:43
6
ВидеоИгрок «Балтики» чудом не забил в пустые ворота «Крыльев»
15:35
6
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) – обе команды остались в топ-4
15:29
5
Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»
15:15
6
Доннарумма выбрал новый клуб
15:05
2
Станкович – перед матчем «Спартака» с «Локо»: «Надеюсь, этот матч положит конец нашим ошибкам»
17:46
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
17:37
Пиняев и Самошников не сыграют со «Спартаком»: известна причина
17:29
1
Адиев оценил результат матча «Крылья Советов» – «Балтика»
16:59
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»: 9 августа
16:52
15
Новичок «Крыльев» получил желтую карточку, не дебютировав за команду
16:40
Мостовой спрогнозировал потерю очков «Локомотива» в дерби со «Спартаком»
16:16
1
Реакция «Зенита» на смерть Ивана Краско – 94-летний актер болел за клуб
16:00
Селюк разобрал трансферы «Спартака»: «Не видно логики»
15:43
6
ВидеоИгрок «Балтики» чудом не забил в пустые ворота «Крыльев»
15:35
6
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) – обе команды остались в топ-4
15:29
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:28
Марио Фернандес прокомментировал новость о переговорах с «Ахматом»
15:15
6
Мостовой – о том, когда он возглавит «Спартак»: «Этого ждете не только вы»
14:54
7
Быстрову не нравится игра «Зенита»: «Семак немножко поплыл»
14:45
13
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 9 августа
14:37
1
В «Спартаке» отреагировали на информацию о пропуске Станковичем тренировки
14:36
19
«Оренбург» купил участника КЧМ-2025
14:28
Подробности переговоров между Сперцяном и «Саутгемптоном»
14:20
Станковича обвинили в пропуске тренировки «Спартака»: «В этом его отношение к команде»
14:10
12
«Он ощетинится»: Пономарев дал смелый прогноз на дерби «Локомотив» – «Спартак»
13:59
21
Канчельскис ответил, входит ли Вендел в число лучших легионеров в истории РПЛ
13:39
4
Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем»
13:13
4
Быстров раскритиковал Станковича: «Вся эта истерия не на пользу команде»
13:00
6
У Марио Фернандеса появился новый вариант трудоустройства в РПЛ
12:48
6
Божович: «В России судьи иногда по инерции свистят в сторону «Зенита»
12:24
7
Агент Кисляка – о Матвее: «После Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА»
12:12
2
Аршавин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»
11:56
14
