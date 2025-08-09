Введите ваш ник на сайте
Витинья оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Сегодня, 13:26

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о фаворитах на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/25.

Португалец считает главным претендентом своего одноклубника Усмана Дембеле.

«Все мечтают однажды выиграть «Золотой мяч». Если я выиграю эту награду, это будет невероятно.

Было бы потрясающе выиграть этот приз, но я думаю, что его больше всего заслуживает Усман Дембеле.

Он тот футболист, который вел нас к трофеям в прошлом сезоне. Он один из тех, кто заслужил награду», – заявил Витинья.

  • «Золотой мяч» вручат 22 сентября.
  • Полный список претендентов можно посмотреть здесь.

«Реал» может выкупить ключевого игрока «ПСЖ» 4
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal 2
Список обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025 3
Источник: A Bola
Франция. Лига 1 ПСЖ Дембеле Усман Витинья
  • Читайте нас: 