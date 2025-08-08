Мостовой оценил возможное получение Венделом российского паспорта

Александр Мостовой высказался о том, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может стать гражданином РФ.
Такая возможность появится в октябре, когда срок проживания футболиста в России превысит пять лет.
«Если есть такие правила, законы, то почему бы и не дать паспорт? Люди свободные, они должны сами делать выбор.
Я считаю, что это нормальная история. В этом нет ничего такого.
Но в сборную его вызывать смысла нет. Зачем ему играть с Кубой, Гренадой и Монголией? Не должен даже в голову приходить вызов Вендела в сборную России», – заявил Мостовой.
- Вендел хотел покинуть «Зенит» этим летом.
- Из-за этого он пропустил всю предсезонную подготовку.
- Бразилец отыграл 149 минут в новом сезоне без голевых действий.
Источник: «Спорт-Экспресс»