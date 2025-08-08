Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Мостовой оценил возможное получение Венделом российского паспорта

Мостовой оценил возможное получение Венделом российского паспорта

Сегодня, 20:44

Александр Мостовой высказался о том, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может стать гражданином РФ.

Такая возможность появится в октябре, когда срок проживания футболиста в России превысит пять лет.

«Если есть такие правила, законы, то почему бы и не дать паспорт? Люди свободные, они должны сами делать выбор.

Я считаю, что это нормальная история. В этом нет ничего такого.

Но в сборную его вызывать смысла нет. Зачем ему играть с Кубой, Гренадой и Монголией? Не должен даже в голову приходить вызов Вендела в сборную России», – заявил Мостовой.

  • Вендел хотел покинуть «Зенит» этим летом.
  • Из-за этого он пропустил всю предсезонную подготовку.
  • Бразилец отыграл 149 минут в новом сезоне без голевых действий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Мостовой Александр
