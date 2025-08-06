Полузащитник «Зенита» Вендел может получить паспорт России в октябре. Право на гражданство РФ возникнет у бразильца, когда он проживет в стране более 5 лет.
Если Вендел захочет это сделать, то не будет считаться легионером в РПЛ, так как не заигран за сборную Бразилии. По этому же принципу легионером не считается защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
- 27-летний Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» 6 октября 2020 года.
- Его нынешний контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»