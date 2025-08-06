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Вендел может получить паспорт России

Сегодня, 13:31
46

Полузащитник «Зенита» Вендел может получить паспорт России в октябре. Право на гражданство РФ возникнет у бразильца, когда он проживет в стране более 5 лет.

Если Вендел захочет это сделать, то не будет считаться легионером в РПЛ, так как не заигран за сборную Бразилии. По этому же принципу легионером не считается защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

  • 27-летний Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» 6 октября 2020 года.
  • Его нынешний контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
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Комментарии (46)
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АЛЕКС 58
1754478698
Мюллер у пахана для всех угольков выпросит гражданство
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FWSPM
1754478975
Собирался уезжать не хотел приезжать и вот на тебе. Случилось чего?
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docndoc
1754480464
Да Венделу фиолетово на этот паспорт... он (паспорт) руководству зенита нужен .
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Интерес
1754480619
В "Зените" все гастеры могут получить российский паспорт,а имеющие-по второму,запасному.
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Иван Петров 1986
1754481075
Всем обезьянкам паспорта срочно. Позор блохастым ! ! !
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anatolich72
1754481190
Зенит позор России.
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FanatSerj
1754482349
Вот что лимит "животворящий" делает ))) Только заговорили, а тут уже суета началась.
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vsolon
1754484677
Может Зениту стоит перебраться в Рио и паспорта не надо менять и тоски по родине не будет...
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алдан2014
1754484886
Скоро зенитовскими лазейками с гражданством, будут пользоваться все клубы
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Good_win_ФКСМ
1754489473
ну все.... некогда расистский вираж теперь обрел евроценности и считает игроков из страны, где много диких венделов, своими коренными футболерами)))) а были времена, когда их называли российскими tifoseria laziale - единственной команды в Серии А, где по требованию болельщиков не играли афро-бразило-европейцы ))))
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