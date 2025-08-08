Тюкавин назвал сроки возвращения на поле

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что должен вернуться на поле в сентябре.

– Как себя чувствуешь?

– Все хорошо, спасибо. Три дня тренируюсь с командой, очень рад, скучал. Поэтому настроение отличное.

– Есть какие‑то ощущения в ноге или чувствуешь себя максимально здоровым?

– Чувствую себя здоровым, но готов не максимально. Есть куда стремиться и над чем работать. Месяц подготовки с командой – и дальше в официальные игры.

– Это тебе врачи говорят?

– Да. Обсуждаем на базе, смотрим по состоянию и движению. Вроде как дают месяц.