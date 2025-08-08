Тюкавин назвал сроки возвращения на поле

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что должен вернуться на поле в сентябре.
– Как себя чувствуешь?
– Все хорошо, спасибо. Три дня тренируюсь с командой, очень рад, скучал. Поэтому настроение отличное.
– Есть какие‑то ощущения в ноге или чувствуешь себя максимально здоровым?
– Чувствую себя здоровым, но готов не максимально. Есть куда стремиться и над чем работать. Месяц подготовки с командой – и дальше в официальные игры.
– Это тебе врачи говорят?
– Да. Обсуждаем на базе, смотрим по состоянию и движению. Вроде как дают месяц.
- 2 марта Тюкавин получил травму передней крестообразной связки правого колена и с тех пор не играл.
- В среду бело‑голубые сообщили, что 23‑летний нападающий постепенно приступает к тренировкам вместе с командой.
Источник: «Матч ТВ»