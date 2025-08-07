Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Чему Карпин может меня научить?»

Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Чему Карпин может меня научить?»

Сегодня, 16:01
5

Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной стажировке в «Динамо». Московскую команду сейчас возглавляет Валерий Карпин.

«В прошлом году я проходил стажировку у Марцела Лички в «Динамо», потому что «Спартак» меня опрокинул. Нужно это было исключительно для курса по получению тренерской лицензии. Могу ли я сейчас пойти к Карпину? А чему он меня может научить на шестом десятке? Если у нас люди тренируют, даже не играя, то какой мне опыт набирать? У меня футбольного опыта больше, чем у большинства людей», – сказал Мостовой.

  • В марте этого года Мостовой получил тренерскую лицензию категории «А».
  • Он еще не работал ни с одним профессиональным клубом.

Еще по теме:
Мостовой отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича 14
Мостовой оценил недопуск хоккейной сборной России на зимнюю Олимпиаду
Реакция Мостового на назначение Черчесова в «Ахмат» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BUSTER0078
1754571768
Скромности
Ответить
...уефан
1754572070
...Спартак тебя не опрокидывал. Ты сам себя опрокинул, когда повесил ботфорты на гвоздь и почивал на лаврах...
Ответить
sochi-2013
1754573357
Два сапога пара, да оба - левые!
Ответить
FWSPM
1754574329
ну как минимум он может тебя научить как деньги зарабатывать ты ведь за этим лицензию побежал получать...про футбол речи не идет
Ответить
Литейный 4 (returned)
1754577046
В бытность Карпина во главе корыта свинарни его интервью были очень интересными и смешными. Гыгыгы
Ответить
