Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Чему Карпин может меня научить?»

Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной стажировке в «Динамо». Московскую команду сейчас возглавляет Валерий Карпин.

«В прошлом году я проходил стажировку у Марцела Лички в «Динамо», потому что «Спартак» меня опрокинул. Нужно это было исключительно для курса по получению тренерской лицензии. Могу ли я сейчас пойти к Карпину? А чему он меня может научить на шестом десятке? Если у нас люди тренируют, даже не играя, то какой мне опыт набирать? У меня футбольного опыта больше, чем у большинства людей», – сказал Мостовой.