Аршавин сказал, как изменится игра «Ахмата» с назначением Черчесова

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что поможет новому главному тренеру «Ахмата» Станиславу Черчесову достичь поставленных целей.

«После прихода Черчесова игра «Ахмата» будет более сбалансированная. Я бы не сказал, что при Сторожуке «Ахмат» плохо играл, чуть везение было не на их стороне, провалы в обороне не позволили выиграть.

Состав собран хороший, в этом плане Черчесову будет не так трудно, ему не нужно что‑то великое совершать, просто нужно какие‑то огрехи подчистить, подладить. Этого будет достаточно для того, чтобы «Ахмат» уверенно себя чувствовал в таблице, то есть не будет такого, что команда будет стоять на вылет или рядом с вылетом.

«Ахмат» гарантирует место в РПЛ. Ну, а дальше смотря какие амбиции… Судя по инсайдам, стоит задача вернуть тот «Ахмат», который минимум был середняком, а иногда кусал лидеров и вообще занимал 4–5‑е места», – сказал Аршавин.