Реакция Радимова на назначение Черчесова главным тренером «Ахмата»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал скорое назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата».
– Черчесов в любой команде – это знак качества.
– Кстати, в следующем туре к «Ахмату» едет «Зенит» – и с учетом смены тренера перспективы у петербуржцев как-будто не блестящие…
– Да, смена тренера в «Ахмате» – не самый подходящий момент для «Зенита», чтобы там играть. А если это еще и Саламыч – то тем более. И при подготовке к игре аналитикам «Зенита» надо будет смотреть не последние матчи «Ахмата», а матчи команд Черчесова. Так что для петербуржцев головоломка серьезная. Да и грозненцам в любом случае надо набирать очки.
- Черчесов сменит в «Ахмате» Александра Сторожука, который был уволен сегодня.
- Команда проиграла все 4 матча на старте сезона и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»