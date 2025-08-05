Реакция Радимова на назначение Черчесова главным тренером «Ахмата»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал скорое назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата».

– Черчесов в любой команде – это знак качества.

– Кстати, в следующем туре к «Ахмату» едет «Зенит» – и с учетом смены тренера перспективы у петербуржцев как-будто не блестящие…

– Да, смена тренера в «Ахмате» – не самый подходящий момент для «Зенита», чтобы там играть. А если это еще и Саламыч – то тем более. И при подготовке к игре аналитикам «Зенита» надо будет смотреть не последние матчи «Ахмата», а матчи команд Черчесова. Так что для петербуржцев головоломка серьезная. Да и грозненцам в любом случае надо набирать очки.