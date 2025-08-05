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  • Реакция Радимова на назначение Черчесова главным тренером «Ахмата»

Реакция Радимова на назначение Черчесова главным тренером «Ахмата»

5 августа 2025, 20:53
10

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал скорое назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата».

– Черчесов в любой команде – это знак качества.

– Кстати, в следующем туре к «Ахмату» едет «Зенит» – и с учетом смены тренера перспективы у петербуржцев как-будто не блестящие…

– Да, смена тренера в «Ахмате» – не самый подходящий момент для «Зенита», чтобы там играть. А если это еще и Саламыч – то тем более. И при подготовке к игре аналитикам «Зенита» надо будет смотреть не последние матчи «Ахмата», а матчи команд Черчесова. Так что для петербуржцев головоломка серьезная. Да и грозненцам в любом случае надо набирать очки.

  • Черчесов сменит в «Ахмате» Александра Сторожука, который был уволен сегодня.
  • Команда проиграла все 4 матча на старте сезона и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав Радимов Владислав
Комментарии (10)
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Freyd
1754418163
ЗПРФ!!!
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ZAITZEFF2011
1754418488
Теперь в Ахмате будут вместо тренировки выращивать форель.
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NewLife
1754419844
Форелевод крут, Буланов даже в штаны наложил.
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Цугундeр
1754420049
Что случилось,Владя? В душевую не хочешь?))
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Vladimir61
1754422664
И что? Саламыч за несколько дней перестроит игру команды?
Ответить
Plyash
1754455037
"Черчесов - это знак качества ." Тут не поспоришь , "знак качества" , особенно в получении неустоек за досрочное расторжении контракта , у полевого командира на должном уровне . От силы год-полтора отработает , за остальной срок неустойку получит . Учись , балбес питерский , как из воздуха деньги делать .
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edw7777
1754487721
Спартаковские фанаты на Бомбардире, вы просто отмороженные. Ведь сдохнете от своей злобы и ненависти. Уже даже своих ненавидят.
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