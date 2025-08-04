Орлов похвалил Соболева: «То что надо!»

Геннадий Орлов высоко отозвался об игре Александра Соболева в матче 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

Нападающий вышел на замену на 64-й минуте.

Вскоре он сравнял счет, реализовав пенальти.

«Вот Соболев удачно вышел на замену. Агрессивный, с горящими глазами. То что надо! Да, не реализовал несколько моментов. Но был нацелен на ворота.

Удар в штангу? Но он сам себе создал этот эпизод, исхитрился, пробил. Такое старание нужно поощрять. Постоянно в борьбе, не сдается. Защитники его скоро будут побаиваться. С ним тяжело.

Ну и самое главное – хладнокровие. Четко исполнил пенальти. Переиграл самого Акинфеева. Сегодня он сделал заявку на попадание в стартовый состав.

Александр обрел уверенность в себе, которой ему не хватало на первых порах в «Зените». На данный момент он один из лидеров сине-бело-голубых.

Борется, выгрызает. Для нашего футбола это то, что нужно. Страсть, харизма, упорство! Все это у сегодняшнего Соболева есть», – сказал Орлов.