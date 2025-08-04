Семак оценил игру Соболева с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Александра Соболева с ЦСКА (1:1).

Форвард вышел на замену на 63-й минуте. На 75-й он забил гол с пенальти.

– Перед матчем на пресс-конференции на базе вы объясняли выбор в пользу Матео Кассьерры тем, что он выходит и забивает. Сегодня Матео не забил, а вышел Александр Соболев, у него сразу же было минимум два опасных момента сходу, гол с пенальти. По такой логике, получается, теперь Соболев получит место в старте?

– Возможно. Он проявил себя сегодня хорошо. К сожалению, забил только с пенальти, у него еще было несколько моментов: в штангу попал с линии вратарской, головой два раза опасно бил. То есть, хорошее давление, но, как я уже сказал, реализовать еще один мяч с игры хотя бы, которого бы хватило для победы, не получилось. А так сыграл сегодня хорошо. Посмотрим на то, как пройдет наша тренировочная неделя, и уже будем принимать решение, кто будет играть, исходя из соперника, нашего состояния, и перед матчем примем решение.