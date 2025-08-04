Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак оценил игру Соболева с ЦСКА

4 августа 2025, 00:30
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Александра Соболева с ЦСКА (1:1).

Форвард вышел на замену на 63-й минуте. На 75-й он забил гол с пенальти.

– Перед матчем на пресс-конференции на базе вы объясняли выбор в пользу Матео Кассьерры тем, что он выходит и забивает. Сегодня Матео не забил, а вышел Александр Соболев, у него сразу же было минимум два опасных момента сходу, гол с пенальти. По такой логике, получается, теперь Соболев получит место в старте?

– Возможно. Он проявил себя сегодня хорошо. К сожалению, забил только с пенальти, у него еще было несколько моментов: в штангу попал с линии вратарской, головой два раза опасно бил. То есть, хорошее давление, но, как я уже сказал, реализовать еще один мяч с игры хотя бы, которого бы хватило для победы, не получилось. А так сыграл сегодня хорошо. Посмотрим на то, как пройдет наша тренировочная неделя, и уже будем принимать решение, кто будет играть, исходя из соперника, нашего состояния, и перед матчем примем решение.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1754278944
Хоть раз дельфин что-то полезное для меня сделал,, ставку мою спас 1Х+ОЗ
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1754285327
Миллер когда выгонишь физрука с медведем?
Ответить
boris63
1754287861
Не понятны высказывания Семака, зачем тогда тратить десятки миллионов на дорогих игроков если есть Соболев. На которого тупо навешивают с фланга, я грешным делом думал, что стоимость игрока подразумевает наличие футбольного интеллекта, увы.
Ответить
sochi-2013
1754288366
Поздновато Соболь повзрослел.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1754301451
стыдно за команду ЗЕНИТ....НАВЕСОВ СЕРГЕЙ надо было до НОВОГО ГОДА уходить....нет идей игры и тактики.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
2
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
24
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
42
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
6
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
15
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
7
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
3
Все новости
Все новости
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
1
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
1
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
15
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
7
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
1
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
15
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
1
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
10
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+