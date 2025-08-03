Карпин объяснил поражение «Динамо» от «Краснодара»: «У нас нехватка кадров»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин пожаловался на состав после матча с «Краснодаром». Московская команда уступила в 3-м туре РПЛ со счетом 0:1.

– Можно, конечно, списать на травмы, потери, еще что-то. Вынужденная замена даже в этой игре Кутицкого. Пришлось выпускать Леона Зайдензаля. У нас нехватка кадров, так скажем. Не получилось что задумывали, прежде всего, в атаке. Проиграли, да, неприятно, но что теперь делать. Надо больше работать.

– Довольны трансферной кампанией? Планируются приобретения? Кого ожидаете еще?

– Хоть один тренер вам в жизни когда-то говорил, какие позиции, кого рассматривает? Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится – узнаете. Не случится – значит, не узнаете. Говорить про «довольны», «недовольны» – мне надо командой заниматься. А трансферная кампания – прерогатива клуба. Кто есть, тот есть. Надо с ними играть.

– Вы сказали, что в атаке почти ничего не получилось. Но только ли игроки атаки виноваты, что за всю игру подошли всего несколько раз?

– Конечно, не игроки атаки. Здесь нужно доставлять мяч. А если мяч не доставляют... Проблема всей команды, а не нападающего.