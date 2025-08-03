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  • Карпин объяснил поражение «Динамо» от «Краснодара»: «У нас нехватка кадров»

Карпин объяснил поражение «Динамо» от «Краснодара»: «У нас нехватка кадров»

3 августа 2025, 00:50
25

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин пожаловался на состав после матча с «Краснодаром». Московская команда уступила в 3-м туре РПЛ со счетом 0:1.

– Можно, конечно, списать на травмы, потери, еще что-то. Вынужденная замена даже в этой игре Кутицкого. Пришлось выпускать Леона Зайдензаля. У нас нехватка кадров, так скажем. Не получилось что задумывали, прежде всего, в атаке. Проиграли, да, неприятно, но что теперь делать. Надо больше работать.

– Довольны трансферной кампанией? Планируются приобретения? Кого ожидаете еще?

– Хоть один тренер вам в жизни когда-то говорил, какие позиции, кого рассматривает? Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится – узнаете. Не случится – значит, не узнаете. Говорить про «довольны», «недовольны» – мне надо командой заниматься. А трансферная кампания – прерогатива клуба. Кто есть, тот есть. Надо с ними играть.

– Вы сказали, что в атаке почти ничего не получилось. Но только ли игроки атаки виноваты, что за всю игру подошли всего несколько раз?

– Конечно, не игроки атаки. Здесь нужно доставлять мяч. А если мяч не доставляют... Проблема всей команды, а не нападающего.

  • «Динамо» с 4 очками занимает 9-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – 10 августа против «Сочи».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (25)
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FWSPM
1754175446
Валере нужно больше золота
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Mirak92
1754175964
На нас посмотри, пудель вшивый
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Sergey--google
1754195607
Запахло отмазками типа зенита семака при 22 бразилах: у нас играть некем. Это при том, что в динамо уже человек 10 усиления пришло и прошлый сезон они и без него прекрасно играли.
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Garrincha58
1754196292
Кадры решают всё, но не всегда. У Зенита вон с этим проблем нет и толку тоже нет
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САДЫЧОК
1754199570
На самом деле Динамо играло хорошо при физруке Карпине, но замены Карпина всё испортили!
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Plyash
1754200499
Тучи сгущаются ... А ведь в Ростове ты был на своём месте , тебя там любили . Давай , Георгиевич , работай .
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FWSPM
1754201536
4 очка после трех туров это безусловно успех
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FCSpartakM
1754205400
Валера ослабил Ростов, забрав двух ключевых игроков,но и не усилил динамо.
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subbotaspartak
1754207939
«У нас нехватка кадров»...как и везде...сварщиков не хватает, токарей...
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Красногвардейчик
1754208881
Валера, ну грех жаловаться, Динамо не плохо упаковано
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