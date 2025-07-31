Реакция «Зенита» на информацию о продаже Нино

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес «Флуминенсе» к защитнику Нино.
Сообщалось, что бразильца готовы выкупить за 8 миллионов евро.
«Нино хочет покинуть «Зенит» из-за семейных обстоятельств? Информация не соответствует действительности», – сказал Медведев.
- Нино выступал за «Флуминенсе» с 2019 по 2023 год.
- В «Зенит» он перешел за 5 миллионов евро.
- Его статистика: 53 матча, 3 гола, 2 ассиста.
- Контракт Нино рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Рыночная стоимость бразильца – 11 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»