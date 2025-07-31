Реакция «Зенита» на информацию о продаже Нино

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес «Флуминенсе» к защитнику Нино.

Сообщалось, что бразильца готовы выкупить за 8 миллионов евро.

«Нино хочет покинуть «Зенит» из-за семейных обстоятельств? Информация не соответствует действительности», – сказал Медведев.