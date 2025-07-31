Стало известно, сколько «Флуминенсе» готов заплатить «Зениту» за Нино

Раскрыты подробности возможного ухода Нино из «Зенита».

Изначально на центрального защитника претендовали три клуба – «Флуминенсе», «Васко да Гама» и «Баия».

«Флуминенсе» считается фаворитом. Они готовы потратить на трансфер 8 миллионов евро.

Петербуржцы оценивают своего игрока в 12 миллионов евро.