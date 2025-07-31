Стало известно, сколько «Флуминенсе» готов заплатить «Зениту» за Нино

Раскрыты подробности возможного ухода Нино из «Зенита».
Изначально на центрального защитника претендовали три клуба – «Флуминенсе», «Васко да Гама» и «Баия».
«Флуминенсе» считается фаворитом. Они готовы потратить на трансфер 8 миллионов евро.
Петербуржцы оценивают своего игрока в 12 миллионов евро.
- Нино выступал за «Флуминенсе» с 2019 по 2023 год.
- В «Зенит» он перешел за 5 миллионов евро.
- Его статистика: 53 матча, 3 гола, 2 ассиста.
- Контракт Нино рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Рыночная стоимость бразильца – 11 миллионов евро.
Источник: RTI Esporte