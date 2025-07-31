Бразильский клуб начал переговоры о покупке Нино у «Зенита»

«Флуминенсе» начал переговоры о трансфере защитника «Зенита» Нино. Изначально представители российского клуба заявили, что не заинтересованы в продаже игрока. Однако «Флуминенсе» готов финансово вложиться в трансфер и рассчитывает на желание игрока вернуться в бывший клуб. Официальное предложение будет сделано в ближайшие дни.
«Флуминенсе» считает сделку сложной, поскольку Нино является игроком стартового состава «Зенита». Однако руководство клуба рассматривает готовность игрока к переходу как преимущество, которое может сыграть решающую роль в успехе переговоров.
Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур напрямую связался с игроком и его представителями. От них он получил одобрение на переговоры с «Зенитом».
- Нино перешел в петербургский клуб из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 11 миллионов евро.
- 28-летний защитник провел за «Зенит» 53 матча, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Контракт Нино с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: Globo