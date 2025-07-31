Бразильский клуб начал переговоры о покупке Нино у «Зенита»

«Флуминенсе» начал переговоры о трансфере защитника «Зенита» Нино. Изначально представители российского клуба заявили, что не заинтересованы в продаже игрока. Однако «Флуминенсе» готов финансово вложиться в трансфер и рассчитывает на желание игрока вернуться в бывший клуб. Официальное предложение будет сделано в ближайшие дни.

«Флуминенсе» считает сделку сложной, поскольку Нино является игроком стартового состава «Зенита». Однако руководство клуба рассматривает готовность игрока к переходу как преимущество, которое может сыграть решающую роль в успехе переговоров.

Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур напрямую связался с игроком и его представителями. От них он получил одобрение на переговоры с «Зенитом».