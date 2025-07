Агенты вингера из чемпионата Колумбии высказались об интересе ЦСКА к игроку

В агентстве Best of You, которое работает с левым вингером «Мильонариоса» Даниэлем Руисом Риверой, проккомментировали информацию об интересе ЦСКА.

«Да, интерес от ЦСКА действительно есть», – сообщили в агентстве.

24-летний вингер в этом году провел за «Мильонариос» 27 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.