Президент «Барселоны» отреагировал на вечеринку Ямаля: «Жаль, что я не пошел»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о праздновании 18-летия Ламина Ямаля.

Ранее стало известно, что на вечеринку были наняты люди с карликовостью для развлечения гостей – это вызвало критику со стороны общественных организаций и привлекло внимание властей.

«Это была частная вечеринка. Ламин знает, что любое его действие будет на виду. Жаль, что я не пошел на нее – говорят, она была замечательной. Ямалю 18, и он отпраздновал это с друзьями и звeздами соцсетей. Рад, что они повеселились. Упрекнуть его не за что», – сказал Лапорта.