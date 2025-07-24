РФС запросил у клубов деньги, чтобы поднять зарплату судьям

В РФС считают, что судьям нужно поднять зарплату. Соответствующий запрос отправлен в клубы.

«23 июля состоялась встреча руководства РФС и президента РПЛ с представителями клубов. На встрече присутствовали Александр Дюков, Александр Алаев, представители «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и других команд.

Одной из главных тем стало повышение зарплаты арбитрам. На это РФС запросил дополнительно выделить 200 миллионов рублей. То есть примерно по 12,5 миллионов рублей от каждой команды. Клубы «ушли думать», но это предложение из разряда таких, от которых очень сложно отказаться.

Клубы и лига ежегодно оплачивают работу судей, а также техническое оснащение ВАР-центра. Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года гонорар главного арбитра матча в РПЛ вырастет с 200 до 214 тысяч рублей», – написал источник.