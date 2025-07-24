«Акрон» подписал воспитанника «Зенита»

«Акрон» объявил о подписании Никиты Базилевского.
19-летний полузащитник перешeл в клуб из Тольятти в статусе свободного агента.
«Никита достаточно техничен и хорошо обучен тактически. Он является перспективным игроком, способным сыграть на разных позициях в атаке. Уверен, что в нашем клубе он сможет реализовать свой потенциал», – сказал спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков.
- Базилевский – воспитанник «Зенита».
- Он провел за дубль петербуржцев 31 матч, забив 11 голов и сделав 6 ассистов.
Источник: сайт «Акрона»