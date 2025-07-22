Игрок «Спартака» рассказал, как приняли Заболотного в команде

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об адаптации новичка команды Антона Заболотного.

– Единственный новичок «Спартака» в межсезонье – Заболотный. Как приняли его в команде?

– Приняли прекрасно. Как, впрочем, и обычно мы принимаем новичков. Рассчитываем на Антона. Клуб подписал опытного российского футболиста, которого в принципе все знают здесь. У него как будто не было даже адаптации – сразу влился в коллектив и старается нам помочь.