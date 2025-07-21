Линекер восхитился действующим игроком: «Следующий после Марадоны и Месси»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер назвал нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля фаворитом за «Золотой мяч» в 2025 году.

«Ламин – следующий великий игрок после Марадоны и Месси. В своем возрасте он делает то, что делает... Он особенный. Он мог бы стать одним из величайших игроков, но ему нужно немного удачи.

Судя по тому, как он играет, он очень хорош. Я бы отдал ему «Золотой мяч», – сказал Линекер.