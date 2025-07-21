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Черданцев назвал главного фаворита РПЛ

21 июля 2025, 15:50
7

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев назвал команду, которая должна победить в этом сезоне чемпионата России. По его мнению, РПЛ выиграет «Зенит».

– Кто главный фаворит сезона? «Зенит» или кто-то другой?

– На данный момент да. Достаточно посмотреть на обойму игроков: «Зенит» практически никого не потерял, сделал серьезные покупки. Тот же Жерсон по всем показателям – игрок топ-уровня. На старте фаворитом вижу петербуржский клуб, но в прошлом году ведь было то же самое. Футбол тем и замечателен, что имена и подбор игроков не гарантируют результат. Как зенитовцы пройдут сезон, как впишется Жерсон – все это покажет время. У нас в чемпионате есть яркие, хорошо укомплектованные команды.

Другой вопрос, что в июле говорить о каких-либо раскладах преждевременно. К этому вопросу можно будет вернуться в сентябре, когда закроется трансферное окно, пройдет примерно туров 10-11, и когда увидим, сколько очков набрали конкуренты «Зенита».

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Источник: «РГ»
Россия. Премьер-лига Зенит Черданцев Георгий
Комментарии (7)
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...уефан
1753102930
...а "Химки" тоже планировали не ниже 10-го места быть...
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boris63
1753104035
Трепло.
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Cleaner
1753104213
Игроки топ уровня, приходя в Зенит, становятся упитанными середнячками за два-три месяца...
Ответить
Бан
1753104795
Кто из руководства Газпрома спит с Чердаком? Почему продвигают эту посредственность? Лучше бы у осьминога Пауля спросили...
Ответить
nik55
1753107254
явный лизун чердак основной фаворит
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anatolich72
1753114500
Главный фаворит, главный мудазвон и все это черданцев.
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Хулиганин
1753115104
Лизнул и в кассу.
Ответить
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