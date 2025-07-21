Черданцев назвал главного фаворита РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев назвал команду, которая должна победить в этом сезоне чемпионата России. По его мнению, РПЛ выиграет «Зенит».

– Кто главный фаворит сезона? «Зенит» или кто-то другой?

– На данный момент да. Достаточно посмотреть на обойму игроков: «Зенит» практически никого не потерял, сделал серьезные покупки. Тот же Жерсон по всем показателям – игрок топ-уровня. На старте фаворитом вижу петербуржский клуб, но в прошлом году ведь было то же самое. Футбол тем и замечателен, что имена и подбор игроков не гарантируют результат. Как зенитовцы пройдут сезон, как впишется Жерсон – все это покажет время. У нас в чемпионате есть яркие, хорошо укомплектованные команды.

Другой вопрос, что в июле говорить о каких-либо раскладах преждевременно. К этому вопросу можно будет вернуться в сентябре, когда закроется трансферное окно, пройдет примерно туров 10-11, и когда увидим, сколько очков набрали конкуренты «Зенита».