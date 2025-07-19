Газзаев: «Для такой великой страны, как Россия, 12 команд – мало, в РПЛ должно быть 18»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал увеличить число команд в РПЛ.

– Было много скандалов в межсезонье. Говорят, что надо уменьшить число команд в РПЛ. Что думаете? Не стоит ли перейти на весна‑осень?

– Для такой великой страны, как Россия, 12 команд – мало. Я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд! Так рекомендует даже УЕФА. Тем более сейчас изоляция. По поводов скандалов – это часть игры. По поводу перехода: мы перешли на осень‑весна, потому что это европейская модель. Так удобнее для игры в еврокубках.