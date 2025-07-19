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  • Газзаев: «Для такой великой страны, как Россия, 12 команд – мало, в РПЛ должно быть 18»

Газзаев: «Для такой великой страны, как Россия, 12 команд – мало, в РПЛ должно быть 18»

19 июля 2025, 15:51
5

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал увеличить число команд в РПЛ.

– Было много скандалов в межсезонье. Говорят, что надо уменьшить число команд в РПЛ. Что думаете? Не стоит ли перейти на весна‑осень?

– Для такой великой страны, как Россия, 12 команд – мало. Я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд! Так рекомендует даже УЕФА. Тем более сейчас изоляция. По поводов скандалов – это часть игры. По поводу перехода: мы перешли на осень‑весна, потому что это европейская модель. Так удобнее для игры в еврокубках.

  • В РПЛ сейчас выступает 16 команд.
  • Новый сезон чемпионата России стартовал в пятницу, 18 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (5)
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бу-бу
1752934120
Что нам УЕФА , с их рекомендациями ? В высшем дивизионе страны должно быть столько команд , сколько их соответствеут на уровень РПЛ + исходя из турнирного положения . А переход на "весна-осень" расшевелит футбол в ФНЛ .
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Cleaner
1752934896
Газзаев, в РПЛ НЕ 12 КОМАНД!!!
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FFR
1752936611
А цифра 12 откуда выскочила?
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