Глава «Локомотива» оценил совмещение Карпина: «Не совсем правильно»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил совмещение постов главным тренером «Динамо» и сборной России Валерием Карпиным.

«Наверное, это не совсем правильно. Это может создавать неравные условия для клубов. Решение должен принимать Российский футбольный союз, это его прерогатива, не хочу вмешиваться.

Но мое мнение – институт сборных должен быть более независимым и беспристрастным», – сказал Нагорных.