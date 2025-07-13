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  • Рабинер: «Оренбург» толкали назад в РПЛ всеми правдами и неправдами»

Рабинер: «Оренбург» толкали назад в РПЛ всеми правдами и неправдами»

13 июля 2025, 00:55
7

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал замену «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ.

  • КДК РФС ранее принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26.
  • «Торпедо» по итогам сезона-2024/25 заняло 2-е место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.
  • Бюро исполкома РФС заменило «Торпедо» в РПЛ на «Оренбург».

«А вот еще с одной вещью, которую я услышал про «Торпедо», наверное, можно согласиться. Если бы РФС пришлось изгонять клуб из лиги посреди сезона (а там утверждают, что доказательства – железобетонные, якобы вообще без вариантов), то по регламенту это было бы лишение профессионального статуса, и последствия были бы несравнимо жестче, чем сейчас. Мол, РФС таким образом не досудебную кару совершил, а гуманизм проявил.

Может, и так. Но не покидает ощущение, что «Оренбург» толкали назад в премьер-лигу всеми правдами и неправдами», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (7)
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Вася Рогов
1752367581
Я даже знаю зачем...
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evgevg13
1752370198
Это даже слепой не может не видеть...
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АЛЕКС 58
1752378154
Посмотри кто толкал,сразу видно для чего.
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andr45
1752388010
«Решала ЛАПОЧКИН был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет решением УЕФА в связи с неинформированием УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» А, что с этим решалой, который своевременно «не информировал контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча»?
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boris63
1752388773
В основном не правдами, правды в данном действии не видно. Правда в том, что заменить «Торпедо» должен «Урал», так как «Оренбург» вылетел из ПЛ на прямую и не должен нигде, кроме пердива, появляться.
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FWSPM
1752391870
как только появились первые новости о торпедо сразу стало ясно откуда ветер дует
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