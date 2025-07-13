Рабинер: «Оренбург» толкали назад в РПЛ всеми правдами и неправдами»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал замену «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ.

КДК РФС ранее принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26.

«Торпедо» по итогам сезона-2024/25 заняло 2-е место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.

Бюро исполкома РФС заменило «Торпедо» в РПЛ на «Оренбург».

«А вот еще с одной вещью, которую я услышал про «Торпедо», наверное, можно согласиться. Если бы РФС пришлось изгонять клуб из лиги посреди сезона (а там утверждают, что доказательства – железобетонные, якобы вообще без вариантов), то по регламенту это было бы лишение профессионального статуса, и последствия были бы несравнимо жестче, чем сейчас. Мол, РФС таким образом не досудебную кару совершил, а гуманизм проявил.

Может, и так. Но не покидает ощущение, что «Оренбург» толкали назад в премьер-лигу всеми правдами и неправдами», – написал Рабинер.