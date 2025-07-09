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Раскрыты сроки ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

9 июля, 18:06
25

Стало известно, когда в чемпионате России изменится лимит на легионеров.

  • Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

По информации Ивана Карпова, лимит изменят через год – новый начнет действовать с сезона РПЛ-2026/27.

Министерство спорта РФ хочет сделать лимит по схеме не более 10 иностранцев в заявке и не более 5 на поле. РФС выступает за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5.

«Идея заключается в том, чтобы найти баланс между сохранением конкуренции среди отечественных и иностранных футболистов, но обеспечить достаточное игровое время для молодых россиян, ведь они не всегда имеют такую возможность при схеме 13/8.

По мнению Минспорта, сейчас в России не так много звездных легионеров, поэтому на зрелищности и уровне игры новые правила не скажутся.

Министр хочет стимулировать клубы вкладываться в детско-юношеский спорт. Поэтому предлагает одним махом перейти на схему 10/5», – сообщил источник.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (25)
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темирхан
1752075304
ВОПРОС!!!!!!! С БОЛЬШОЙ БУКВЫ! В РУКОВОДСТВЕ ЯВНО ДЕБИЛЫ СИДЯТ! ЛАДНО МУТКО БЫЛ! НО ЭТИ ТО КУДА ЛЕЗУТ? АХ ДА! ТАК НЕ НАВОРОВАЛИСЬ ЕЩЕ! НАДО ЖЕ В ДУБАЯХ И НА СЕЙШЕЛАХ ВИЛЛЫ ПО НАКУПИТЬ! МОЛОДЫЕ МАЛО ПОЛУЧАЮТ ВРЕМЕНИ НА ПОЛЕ! ДА ИМ НАХРЕН ЭТО ВРЕМЯ НЕ НУЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ИМ ГЛАВНОЕ ПО БОЛЬШЕ БАБЛА В КАРМАН! ВИДНО ДЕВОЧКИ В МОСКВЕ ПОДОРОЖАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чемпионаты ИСПАНИИ,ИТАЛИИ,ГЕРМАНИИ,АНГЛИИ,ФРАНЦИИ! ТОП! А у нас трясина была есть и БУДЕТ!
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alefreddy
1752078166
а где россиян найти хороших-отсюда блеклый чемпионат будет
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Литейный 4 (returned)
1752079886
Лимит это зло и разврат наших паспортистов. Гыгыгы
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да помойка, да позор
1752082892
какая глупость бзенит всем купит паспорта, а ваш лимит, только для других, как только не крутится наш продажный футбол, все подстроено под блох
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Play
1752083998
Ну это похороны, господа. Зенит и сейчас благополучно паразитирует на российском футболе, но благодаря действующему лимиту, ими активно разрабатывается бразильский рынок, потому у российских талантов есть хоть какой-то шанс. А если ужесточат лимит, горлышко бразильской воронки существенно сузится, и Питер активизируется на отечественном рынке, а что в Зените происходит с россиянами, давно известно.
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FWSPM
1752097212
доброму дедушке президенту срочно придется выписать десяток паспортов для одной питерской команды
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Каратель помойников
1752112700
Неплохо бы с ужесточением лимита урезать потолок зарплат для российских игроков
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andrei-sarap-yandex
1752120183
бездари российские будут дорожать а толку не будет......в ЕВРОПЕ нет лимита но играют....в РЕАЛ в команде 5 испанцев но играют отлично....в РОССИИ БЕЗДАРИ получают огромные деньги ЗАЧЕМ ПРОГРЕССИРОВАТЬ ?????? СНЯТЬ ЛИМИТ может тогда россияне начнуть играть ......
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Давид59
1752121529
Так надо теперь будет определиться с понятием "россияне". Это те, кто тут родился, или те, у кого российский паспорт? Иначе шанс молодые не получат даже при лимите 13/1
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Давид59
1752122785
Хорошо бы изучить опыт лучших клубов Европы. Итак ПСЖ вчера против Реала выставил в старте двух французов (Дуэ и Дембеле). Что-то я не читал о возмущениях "общественности".
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