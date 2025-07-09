Раскрыты сроки ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Стало известно, когда в чемпионате России изменится лимит на легионеров.

Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

По информации Ивана Карпова, лимит изменят через год – новый начнет действовать с сезона РПЛ-2026/27.

Министерство спорта РФ хочет сделать лимит по схеме не более 10 иностранцев в заявке и не более 5 на поле. РФС выступает за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5.

«Идея заключается в том, чтобы найти баланс между сохранением конкуренции среди отечественных и иностранных футболистов, но обеспечить достаточное игровое время для молодых россиян, ведь они не всегда имеют такую возможность при схеме 13/8.

По мнению Минспорта, сейчас в России не так много звездных легионеров, поэтому на зрелищности и уровне игры новые правила не скажутся.

Министр хочет стимулировать клубы вкладываться в детско-юношеский спорт. Поэтому предлагает одним махом перейти на схему 10/5», – сообщил источник.