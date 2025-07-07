Ловчев обратился к Карпину: «Валер, они все время валят тебе»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поставил под сомнение один из принципов игры Валерия Карпина.
– То, что я видел, это управляемая команда. Правильно расставленная команда.
Другой вопрос, что вратарь и защитники привозят голы постоянно. Я уже обалдел от этого. Прекратите выходить через пас от вратаря.
Валер, что ты их там учишь? Они всe время валят тебе.
– Это путь, которым идет вся Европа.
– А вся Европа говорит нам, что мы – не Европа.
Когда раз за разом команда привозит себе голы, что надо делать? Да продолжать, давайте еще валитесь.
- Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.
- При нем команда выиграла все 3 матча с общим счетом 10:1.
- Московский клуб уже усилился игроками сборной России Максимом Осипенко и Иваном Сергеевым.
Источник: «Матч ТВ»