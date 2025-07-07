Ловчев обратился к Карпину: «Валер, они все время валят тебе»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поставил под сомнение один из принципов игры Валерия Карпина.

– То, что я видел, это управляемая команда. Правильно расставленная команда.

Другой вопрос, что вратарь и защитники привозят голы постоянно. Я уже обалдел от этого. Прекратите выходить через пас от вратаря.

Валер, что ты их там учишь? Они всe время валят тебе.

– Это путь, которым идет вся Европа.

– А вся Европа говорит нам, что мы – не Европа.

Когда раз за разом команда привозит себе голы, что надо делать? Да продолжать, давайте еще валитесь.