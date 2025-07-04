Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Погиб Диогу Жота, Писарского отстранили от футбола, Жерсон жалеет о переходе в «Зенит» и другие новости

Погиб Диогу Жота, Писарского отстранили от футбола, Жерсон жалеет о переходе в «Зенит» и другие новости

4 июля, 01:17

«Спартак» получил конкретное предложение по Угальде, но отклонил его, хотя готовится к уходу форварда

Джикия может отказаться от перехода в «Антальяспор»

Жота погиб в результате ДТП: подробности трагедии и кадры с места аварии, «Ливерпуль» вывел его номер из обращения

«Спартак» близок к трансферу полузащитника «Милана»

Писарского отстранили от футбола

«Спартак» в союзе с «Зенитом» срывает трансфер Сергеева в «Динамо» – форвард окончательно определился с новой командой

РФС вынес наказание зенитовцу Мостовому за оскорбительную кричалку про «Спартак»

«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны», возобновил интерес к полузащитнику сборной Уругвая и готов заплатить 15 миллионов за бразильского форварда

Жерсон жалеет о переходе в «Зенит»

ЦСКА согласовал трансфер бразильского таланта

Раскрыта причина задержки Вендела в Бразилии

Источник: «Бомбардир»
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Все новости
Все новости
«Арсенал» согласовал покупку вингера «Челси»
00:40
«Милан» рассматривает трех нападающих
00:24
ФотоШомуродов перешел в турецкий клуб
Вчера, 23:57
Фото«Тоттенхэм» купил вингера за 64 миллиона
Вчера, 23:47
Легенду «Атлетика» поймали на допинге
Вчера, 23:23
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Стало известно, сколько времени дали «Торпедо» на решение по участию в Первой лиге
Вчера, 22:33
11
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги
Вчера, 21:43
3
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
«Штурм» сообщил о комичной травме Худякова
Вчера, 20:23
1
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
10 сильнейших клубов мира по версии суперкомпьютера
Вчера, 20:04
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Слуцкий назвал клубный ЧМ «преступлением»
Вчера, 19:42
5
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 