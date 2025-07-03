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  • «Спартак» в союзе с «Зенитом» срывает трансфер Сергеева в «Динамо»

«Спартак» в союзе с «Зенитом» срывает трансфер Сергеева в «Динамо»

3 июля, 12:32
32

Трансфер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Динамо» затягивается. Подробности раскрыл инсайдер Сергей Егоров.

«При переходе игрока из «Зенита» в «Крылья Советов» появилось условие о том, что в случае предложения о переходе в футболиста в другой клуб у питерцев будет первоочередное право выкупа – то есть возможность (в течение трех рабочих дней) повторить предложение, полученное «Крыльями» от иного претендента на игрока.

Сам Сергеев озвучил позицию, что не хочет возвращаться в «Зенит» (откуда его отдали бы в аренду в «Сочи» или обратно в «Крылья Советов») и не хочет на данный момент переходить в «Спартак», который сделал несколько предложений «Крыльям». Он заинтересован в трансфере в «Динамо» – это связано прежде всего с игровой практикой.

«Динамо» предложило самарцам за нападающего 300 млн рублей, «Спартак» предложил сначала 400 млн, а затем (1 июля) 401 миллион. В каждом случае «Зенит» имеет право в течение трех дней повторить (или не повторить) предложение. Таким образом, во вторник «Зенит» вновь получил три дня «на раздумья», что затягивает трансфер.

Сергееву звонят высокопоставленные жители Санкт-Петербурга, убеждая игрока перейти в «Спартак».

По всей видимости, эта история с предложением раз в три дня в теории может длиться бесконечно долго. Вопрос в том, зачем эта история «Спартаку», у которого есть форварды и который недавно взял Антона Заболотного. Понятно, почему эту историю генерит «Зенит» – питерцам, очевидно, не нужен Сергеев, но нужно максимально осложнить старт сезона «Динамо», у которого есть проблемы в атаке», – написал источник.

  • 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
  • Он играл за петербуржцев в 2022–2024 годах.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Зенит Спартак Сергеев Иван
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Комментарии (32)
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subbotaspartak
1751537300
...но нужно максимально осложнить старт сезона «Динамо», ...Гнильё.
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ilich55
1751538338
Этож кто такие "высокопоставленные жители Санкт-Петербурга", топящие за хряков? Неужели тарасовское подполье начало поднимать голову?
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Интерес
1751538923
Егорка,а что такое "генерит"? Гепатит,нефрит,гендевит-знаю,а это из какого языка-инсайдерского???Едрит-кудрит-генерит...
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FanatSerj
1751541074
Игрок средней деревянности и таланта, а интриг и драмы как в "Игре престолов".
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Вомбат
1751541499
Автор Main Kampf написал "Чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее верят народные массы." По этому завету, который часто ошибочно приписывается Геббельсу, живут футбольные болельщики и в России и не только. И не только болельщики.
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Чехов на Садовой
1751542057
Было бы из за кого баламутить. Пущай в Торпеду идёт. Чи не шнайпер (был когда то).
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Айболид
1751548891
"Алло ! Это Сергеев ? С тобой говорит директор Эрмитажа . А ну взял свои вещи и бегом в тарасовку ...." Типа так ? Надо этих "ванек карповых" и пр. на запрещёнку проверить , а то они уже берега окончательно потеряли .
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Иван Петров 1986
1751549777
Если это правда, то позор и тем и другим.
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FWSPM
1751569777
Такая чушь что даже комментировать не стоит
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Snek
1751576167
А я думал б*мж свинье не товарищ, а оно вон оно как
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