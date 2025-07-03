«Спартак» в союзе с «Зенитом» срывает трансфер Сергеева в «Динамо»

Трансфер нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Динамо» затягивается. Подробности раскрыл инсайдер Сергей Егоров.

«При переходе игрока из «Зенита» в «Крылья Советов» появилось условие о том, что в случае предложения о переходе в футболиста в другой клуб у питерцев будет первоочередное право выкупа – то есть возможность (в течение трех рабочих дней) повторить предложение, полученное «Крыльями» от иного претендента на игрока.

Сам Сергеев озвучил позицию, что не хочет возвращаться в «Зенит» (откуда его отдали бы в аренду в «Сочи» или обратно в «Крылья Советов») и не хочет на данный момент переходить в «Спартак», который сделал несколько предложений «Крыльям». Он заинтересован в трансфере в «Динамо» – это связано прежде всего с игровой практикой.

«Динамо» предложило самарцам за нападающего 300 млн рублей, «Спартак» предложил сначала 400 млн, а затем (1 июля) 401 миллион. В каждом случае «Зенит» имеет право в течение трех дней повторить (или не повторить) предложение. Таким образом, во вторник «Зенит» вновь получил три дня «на раздумья», что затягивает трансфер.

Сергееву звонят высокопоставленные жители Санкт-Петербурга, убеждая игрока перейти в «Спартак».

По всей видимости, эта история с предложением раз в три дня в теории может длиться бесконечно долго. Вопрос в том, зачем эта история «Спартаку», у которого есть форварды и который недавно взял Антона Заболотного. Понятно, почему эту историю генерит «Зенит» – питерцам, очевидно, не нужен Сергеев, но нужно максимально осложнить старт сезона «Динамо», у которого есть проблемы в атаке», – написал источник.