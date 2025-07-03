Подробности гибели Жоты: Диогу сгорел в авто

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, которому 28 лет, погиб в автокатастрофе. Сообщается, что авария произошла в Саморе, Испания.
Инцидент произошел на трассе A52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабрия. Местные сообщения указывают, что в автомобиле с Жотой находился его брат Андре, который также погиб. По данным экстренных служб, транспортное средство выехало с дороги и загорелось. Служба экстренной помощи подтвердила гибель двух человек на месте происшествия.
Жота женился на своей партнерше Руте Кардозу 10 дней назад, 22 июня 2025 года. У пары трое детей. Они поделились фотографиями со свадьбы в социальных сетях, сопроводив их подписью: «22 июня 2025 года. Да – навсегда».
- Свою карьеру Диогу Жота начал в «Пасуш де Феррейра». В 2015 году он дебютировал в Примейра-лиге, а через год перешел в «Атлетико Мадрид». Однако он не сыграл ни одного матча в Ла Лиге за этот клуб и год провел в аренде в «Порту», где забил 8 голов.
- Затем Жота был арендован «Вулверхэмптоном», который позже выкупил его трансфер примерно за 15 миллионов долларов. Его 17 голов помогли «Вулверхэмптону» выйти в Премьер-лигу, где он продолжил показывать высокий уровень, забив 16 голов за следующие 2 сезона.
- В 2020 году он перешел в «Ливерпуль» примерно за 51 миллион долларов.
Источник: The Sun