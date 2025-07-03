Подробности гибели Жоты: Диогу сгорел в авто

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, которому 28 лет, погиб в автокатастрофе. Сообщается, что авария произошла в Саморе, Испания.

Инцидент произошел на трассе A52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабрия. Местные сообщения указывают, что в автомобиле с Жотой находился его брат Андре, который также погиб. По данным экстренных служб, транспортное средство выехало с дороги и загорелось. Служба экстренной помощи подтвердила гибель двух человек на месте происшествия.

Жота женился на своей партнерше Руте Кардозу 10 дней назад, 22 июня 2025 года. У пары трое детей. Они поделились фотографиями со свадьбы в социальных сетях, сопроводив их подписью: «22 июня 2025 года. Да – навсегда».