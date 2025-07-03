Раскрыта причина смертельного ДТП Жоты

Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, 28 лет, погиб в автокатастрофе. Инцидент произошел в испанской провинции Самора.

В аварии также погиб его брат Андре СилвСилва, которому было 26 лет. Он профессиональный футболист, выступал за португальский клуб «Пенафиел». По данным Гражданской гвардии, Жота и его брат погибли примерно в 00:30 по местному времени в четверг. Автомобиль, Lamborghini, выехал с дороги из-за лопнувшей шины во время обгона и загорелся.

Жота женился на своей давней партнерше Руте Кардозу всего в прошлом месяце, 22 июня. У пары трое детей. Он опубликовал фотографии с церемонии в социальных сетях.

Жота помог «Ливерпулю» выиграть титул Премьер-лиги в прошлом сезоне. Он также играл за Португалию, когда она обыграла Испанию в финале Лиги наций в июне.

Португальская федерация футбола (FPF) выразила глубокую скорбь: «Португальская федерация футбола (FPF) и весь португальский футбол полностью опустошены. Гораздо больше, чем удивительный игрок, почти с 50 международными матчами, Диогу Жота был необыкновенным человеком, уважаемым всеми товарищами по команде и противниками, кем-то с заразительной радостью и ориентиром в самом сообществе. Мы потеряли двух чемпионов. Уход Диогу и Андре Силвы представляет собой невосполнимые потери для португальского футбола, и мы сделаем все, чтобы ежедневно чтить их наследие».

«Порту» также выразил соболезнования: «С шоком и глубокой скорбью выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Покойтесь с миром».

FPF запросила у УЕФА минуту молчания перед матчем женского Евро между Португалией и Испанией в четверг.