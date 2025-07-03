Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» получил конкретное предложение по Угальде

3 июля, 09:02
13

«Фейеноорд» обратился в «Спартак» по поводу нападающего Манфреда Угальде. Клуб из Роттердама хочет, чтобы 23-летний костариканец стал их новым основным форвардом. «Фейеноорд» уже сделал предложение по игроку.

Угальде связан контрактом со «Спартаком» до середины 2028 года. С января 2024 года он забил 19 голов и отдал 6 ассистов в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

«Фейеноорд» планирует предложить форварду постоянный контракт. Игрок готов вернуться на высший европейский уровень. Ранее он успешно выступал в Эредивизи за «Твенте», где забил 22 гола и сделал 14 ассистов. Полтора года назад «Твенте» получил 13 миллионов евро за его трансфер.

Переход Угальде организуют агентства KMR SG и Muy Manero. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро, но это не останавливает «Фейеноорд». Клуб переключился на Угальде после того, как не смог договориться по нападающему «Гeзтепе» Ромуло, который может перейти в «Зенит», «Фулхэм» или «РБ Лейпциг».

Сумма первого предложения по Угальде не разглашается.

  • Угальде – правоногий нападающий.
  • Агентства KMR SG и Muy Manero ранее совместно привели Джейленда Митчелла в «Фейеноорд».
  • За время выступления в «Спартаке» Угальде поучаствовал в 25 результативных действиях своей команды.

Еще по теме:
Титов призвал «Спартак» не отпускать Барко летом 2
Корнеев – о «Спартаке»: «Полный бардак в спортивном департаменте, в этот клуб не хотят идти игроки» 11
Названа сумма, за которую «Спартак» может продать Угальде 6
Источник: 1908.nl
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Фейеноорд Угальде Манфред
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
WE ARE FOR PETER
1751523076
Опять в минус продавать будут тушин кие) купили дороже плюс повышение зарплаты было у неликвида!) молодцы Лукойл транжирить народные деньги
Ответить
fakeid
1751523147
стыд, позор и неликвид. весной, на пару с гарсией, забили меньше, чем один дельфинарий. на кубке конкакаф 3 гола с левейших пенальти, оплаченных лукойлом, чтобы набить статистику игроку и продать подороже. ещё раз позор.
Ответить
alefreddy
1751525051
пусть за СМ играет пользы больше
Ответить
andr45
1751527915
«Спартак» получил конкретное предложение по Угальде Барко Дуарте Бабичу Бонгонде Гарсиа Проведены телефонные переговоры покупке Умярова Пруцева Максименко
Ответить
zigbert
1751528750
Почему то только к игрокам Спартака проявляют интерес со стороны. Неужели в других клубах нет путевых игроков?
Ответить
aldo conte
1751529629
Продавать нельзя оставить. Где поставить запятую? "Рекбус, краксворд, большая пранблема" (А. Райкин).
Ответить
Томик
1751530631
Продавайте, конечно. Всего то пять миллионов добавить и можно ещё одного Гарсию купить.
Ответить
OldenVad
1751546312
Да за 15 не продадут
Ответить
Главные новости
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
Все новости
Все новости
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»
Вчера, 16:42
16
Фото«Рубин» подписал игрока сборной Гондураса
Вчера, 16:25
4
Юрист объяснил, почему РФС исключил «Торпедо» из РПЛ до решения суда по делу руководства клуба
Вчера, 16:17
12
В «Твенте» отреагировали на информацию о переходе Влапа в «Спартак»
Вчера, 16:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 