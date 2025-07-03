«Спартак» получил конкретное предложение по Угальде

«Фейеноорд» обратился в «Спартак» по поводу нападающего Манфреда Угальде. Клуб из Роттердама хочет, чтобы 23-летний костариканец стал их новым основным форвардом. «Фейеноорд» уже сделал предложение по игроку.

Угальде связан контрактом со «Спартаком» до середины 2028 года. С января 2024 года он забил 19 голов и отдал 6 ассистов в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

«Фейеноорд» планирует предложить форварду постоянный контракт. Игрок готов вернуться на высший европейский уровень. Ранее он успешно выступал в Эредивизи за «Твенте», где забил 22 гола и сделал 14 ассистов. Полтора года назад «Твенте» получил 13 миллионов евро за его трансфер.

Переход Угальде организуют агентства KMR SG и Muy Manero. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро, но это не останавливает «Фейеноорд». Клуб переключился на Угальде после того, как не смог договориться по нападающему «Гeзтепе» Ромуло, который может перейти в «Зенит», «Фулхэм» или «РБ Лейпциг».

Сумма первого предложения по Угальде не разглашается.