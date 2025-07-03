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Раскрыта причина задержки Вендела в Бразилии

3 июля, 21:57
18

Стало известно, почему Вендел до сих пор не вернулся в расположение «Зенита».

Полузащитник все еще надеется на уход из петербургской команды текущим летом.

Бразилец рассчитывает получить предложение от нового клуба в ближайшую неделю – его агенты сейчас занимаются активным поиском вариантов.

  • В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • Из-за травмы он не играл с 4 мая.
  • Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
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Комментарии (18)
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Тинез Розоп
1751569369
И без этого все понимали причину. Один Медведев не понимал, помёта накидывал…
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raritet
1751569521
Как был Венделом , так им и остался. За борт, и утопить .
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R_a_i_n
1751569846
Мда...
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VVM1964
1751570439
Да всё просто - до Вендела давно уже дошло, что ЗПРФ, а Жерсон уже стал об этом догадываться, еще не приехав!!!)))...
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Иван Петров 1986
1751570542
Да бананы жрал, никак не мог нажраться. В болоте же они не вкусные.
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Хулиганин
1751570694
Как там сегодня некто JIEGEHDA написал. "В Зените выполняют контракт". Пендел скоро нарицательным станет для любого мартыша. Будут Венделов и Педров завозить.
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erybov1965
1751572173
Опоздал на самолет.Жаль гражданство России не успел купить,может смог бы продать.
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СильныйМозг
1751572997
Чувствуется мне, этот сезон, для Вендела будет лучшим. Будет землю грызть, лишь бы его заметили и купили у Зенита. Умеет Медведев мотивировать! :)))))
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ySS
1751573697
Похмельный синдром, ничего в гаспром-де-жанейро хорошие специалисты, к началу сезона приведут в чувство)
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FWSPM
1751575185
Он же по словам балабола ведмедева уже был в пути? Видимо сел не на тот поезд. С каждым могло произойти
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