Раскрыта причина задержки Вендела в Бразилии

Стало известно, почему Вендел до сих пор не вернулся в расположение «Зенита».
Полузащитник все еще надеется на уход из петербургской команды текущим летом.
Бразилец рассчитывает получить предложение от нового клуба в ближайшую неделю – его агенты сейчас занимаются активным поиском вариантов.
- В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Из-за травмы он не играл с 4 мая.
- Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
- Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: Metaratings