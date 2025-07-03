Раскрыта причина задержки Вендела в Бразилии

Стало известно, почему Вендел до сих пор не вернулся в расположение «Зенита».

Полузащитник все еще надеется на уход из петербургской команды текущим летом.

Бразилец рассчитывает получить предложение от нового клуба в ближайшую неделю – его агенты сейчас занимаются активным поиском вариантов.