Сергеев сделал окончательный выбор между «Спартаком» и «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев твердо определился со следующей командой.

Он письменно проинформировал самарский клуб, что перейдет только в «Динамо».

Все остальные предложения, в том числе от «Спартака», форвард попросил игнорировать.

Это позволит решить юридическую коллизию, которой пользуется «Зенит» для затягивания переговоров.