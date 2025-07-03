Сергеев сделал окончательный выбор между «Спартаком» и «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев твердо определился со следующей командой.
Он письменно проинформировал самарский клуб, что перейдет только в «Динамо».
Все остальные предложения, в том числе от «Спартака», форвард попросил игнорировать.
Это позволит решить юридическую коллизию, которой пользуется «Зенит» для затягивания переговоров.
- В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Сообщалось, что в «Зените» хотят, чтобы игрок перешел в «Спартак».
- У петербургского клуба есть право на его первоочередный выкуп.
Источник: «Спорт-Экспресс»