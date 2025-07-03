«Спартак» близок к трансферу полузащитника «Милана»

«Спартак» ведет переговоры с «Миланом» по поводу перехода полузащитника Ясина Адли. Московский клуб близок к заключению договоренности.
Адли – 24-летний футболист, которого в 2017 году The Guardian включил в число самых талантливых игроков мира. Он начинал свою карьеру в системе ПСЖ. В 2018 году он отказался от перехода в «Арсенал», выбрав подписание 3-летнего контракта с парижским клубом.
После этого Ясин провел 1 матч за ПСЖ. Затем он перешел в «Бордо», где сыграл 104 матча, забив 6 голов и отдав 16 голевых передач. Далее в его карьере были «Милан» (39 матчей, 1 гол, 2 передачи) и «Фио» (35 матчей, 5 голов, 7 передач).
- За свою клубную карьеру он набрал 12 голов и 25 передач в 178 матчах.
- В 2017 году Ясин попал в список самых талантливых футболистов мира по версии The Guardian вместе с Винисусом, Холландом, Дэвисом, а также Колесниченко из «Чертаново» и Мартыновым из «Краснодара».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова