«Спартак» близок к трансферу полузащитника «Милана»

«Спартак» ведет переговоры с «Миланом» по поводу перехода полузащитника Ясина Адли. Московский клуб близок к заключению договоренности.

Адли – 24-летний футболист, которого в 2017 году The Guardian включил в число самых талантливых игроков мира. Он начинал свою карьеру в системе ПСЖ. В 2018 году он отказался от перехода в «Арсенал», выбрав подписание 3-летнего контракта с парижским клубом.

После этого Ясин провел 1 матч за ПСЖ. Затем он перешел в «Бордо», где сыграл 104 матча, забив 6 голов и отдав 16 голевых передач. Далее в его карьере были «Милан» (39 матчей, 1 гол, 2 передачи) и «Фио» (35 матчей, 5 голов, 7 передач).