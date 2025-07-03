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«Спартак» близок к трансферу полузащитника «Милана»

3 июля, 11:35
3

«Спартак» ведет переговоры с «Миланом» по поводу перехода полузащитника Ясина Адли. Московский клуб близок к заключению договоренности.

Адли – 24-летний футболист, которого в 2017 году The Guardian включил в число самых талантливых игроков мира. Он начинал свою карьеру в системе ПСЖ. В 2018 году он отказался от перехода в «Арсенал», выбрав подписание 3-летнего контракта с парижским клубом.

После этого Ясин провел 1 матч за ПСЖ. Затем он перешел в «Бордо», где сыграл 104 матча, забив 6 голов и отдав 16 голевых передач. Далее в его карьере были «Милан» (39 матчей, 1 гол, 2 передачи) и «Фио» (35 матчей, 5 голов, 7 передач).

  • За свою клубную карьеру он набрал 12 голов и 25 передач в 178 матчах.
  • В 2017 году Ясин попал в список самых талантливых футболистов мира по версии The Guardian вместе с Винисусом, Холландом, Дэвисом, а также Колесниченко из «Чертаново» и Мартыновым из «Краснодара».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Спартак Милан Адли Ясин
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Комментарии (3)
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ПалкоВводецъ007
1751536776
По наклонной покатился Ясин. И докатился до такого. Гыгыгы
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Иван Петров 1986
1751537527
Мне кажется, что сейчас не время тратить лярды рублей на это. Их можно потратить на более нужное - ну хотя бы лечить детишек и тд. И давно уже пора умерить аппетиты нашим зажравшимся игрочишкам. Время не то, уж затягивать пояса, то всем вместе. Это касается и тех кто у власти. Это я так думаю.
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oyabun
1751542282
Статистика совсем не "звездная". Да и написали уже, что перехода этого не будет.
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