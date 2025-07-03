Джикия может отказаться от «Антальяспора»: клуб под трансферным баном

Бывший защитник «Химок» и сборной России Георгий Джикия может отказаться от перехода в турецкий клуб «Антальяспор». Игрок вправе отозвать свою подпись под предварительным контрактом. Причина – трансферный бан, который наложен на «Антальяспор».

«Антальяспор» находится под трансферным баном из-за долга в €5 млн. Руководство клуба не может найти эту сумму. Из-за финансовых проблем «Антальяспор» даже отложил начало первого сбора, не сумев найти €300 тысяч. Главный тренер Эмре готов покинуть клуб, если бан не будет снят, а сбор не начнется вовремя.

«Антальяспор» мог стать первым иностранным клубом в карьере 31-летнего Джикии. Он выступал в РПЛ с 2015 по 2025 годы. Ранее сообщалось, что футболист должен был присоединиться к «Антальяспору» 3 июля и начать тренировки. Регистрацию его трансфера ожидали в середине июля.