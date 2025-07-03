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  • Джикия может отказаться от «Антальяспора»: клуб под трансферным баном

Джикия может отказаться от «Антальяспора»: клуб под трансферным баном

3 июля, 10:40
4

Бывший защитник «Химок» и сборной России Георгий Джикия может отказаться от перехода в турецкий клуб «Антальяспор». Игрок вправе отозвать свою подпись под предварительным контрактом. Причина – трансферный бан, который наложен на «Антальяспор».

«Антальяспор» находится под трансферным баном из-за долга в €5 млн. Руководство клуба не может найти эту сумму. Из-за финансовых проблем «Антальяспор» даже отложил начало первого сбора, не сумев найти €300 тысяч. Главный тренер Эмре готов покинуть клуб, если бан не будет снят, а сбор не начнется вовремя.

«Антальяспор» мог стать первым иностранным клубом в карьере 31-летнего Джикии. Он выступал в РПЛ с 2015 по 2025 годы. Ранее сообщалось, что футболист должен был присоединиться к «Антальяспору» 3 июля и начать тренировки. Регистрацию его трансфера ожидали в середине июля.

  • Джикия провел в сумме более 200 матчей за «Амкар», «Спартак» и «Химки».
  • За национальную команду он забил 2 гола в 44 встречах.
  • Турецкий клуб на первой тренировке в межсезонье имел в составе лишь 15 игроков.

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Источник: Metaratings
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Химки Антальяспор Джикия Георгий
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Комментарии (4)
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ilich55
1751529677
"может отказаться от перехода" Так ужеж свистели, что перешёл?
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Интерес
1751530215
"Процветающий футбол",как все говорят,страны Помидории.
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Александр.Т.
1751539624
Пускай уюк Юрану идет тоже Турция
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