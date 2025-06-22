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  • «Да откуда я знаю?»: Карпин высказался на тему своей зарплаты

«Да откуда я знаю?»: Карпин высказался на тему своей зарплаты

22 июня 2025, 00:05
4

Главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина спросили про его доход.

– У меня не так давно был разговор с Кокориным. Саша рассказал о некоем рейтинге, согласно которому он заработал больше всех среди российских футболистов. На втором месте Юра Жирков, а на третьем вроде бы Аршавин.

И я подумал, что вы, наверное, самый высокооплачиваемый тренер в истории российского футбола. Почему? Даже сейчас у вас три работодателя: Российский футбольный союз, футбольный клуб «Динамо» и букмекерская компания BetBoom.

– Так, и? Вопрос какой?

– Я хочу, чтобы вы подтвердили: да, я самый высокооплачиваемый тренер в истории отечественного футбола.

– Да откуда я знаю? Возможно, кто-то больше зарабатывал, зарабатывает или будет зарабатывать. Три работодателя могут платить по копейке, а еще один, условно говоря, платит миллион. Поэтому не знаю. У меня нет времени думать об этом и составлять такие рейтинги, как у Саши Кокорина.

  • Карпин тренирует сборную с 2021 года.
  • «Динамо» тренер принял в июне.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Просто-333
1750560182
Хорошо отшил журналюгу
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FFR
1750577669
Во всем мире вопрос о зарплате считается не корректным.
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cska1948
1750578981
"...Даже сейчас у вас три работодателя: Российский футбольный союз, футбольный клуб «Динамо» и букмекерская компания BetBoom." ---------------- Журналист не упамянул ещё про одно место работы Карпина. Это клуб "Что? Где? Когда?"
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Plyash
1750582828
Да ладно , любой футбоман в России знает , что Карпина совершенно не интересует его доход . Хи-хи...
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