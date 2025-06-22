«Да откуда я знаю?»: Карпин высказался на тему своей зарплаты

Главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина спросили про его доход.

– У меня не так давно был разговор с Кокориным. Саша рассказал о некоем рейтинге, согласно которому он заработал больше всех среди российских футболистов. На втором месте Юра Жирков, а на третьем вроде бы Аршавин.

И я подумал, что вы, наверное, самый высокооплачиваемый тренер в истории российского футбола. Почему? Даже сейчас у вас три работодателя: Российский футбольный союз, футбольный клуб «Динамо» и букмекерская компания BetBoom.

– Так, и? Вопрос какой?

– Я хочу, чтобы вы подтвердили: да, я самый высокооплачиваемый тренер в истории отечественного футбола.

– Да откуда я знаю? Возможно, кто-то больше зарабатывал, зарабатывает или будет зарабатывать. Три работодателя могут платить по копейке, а еще один, условно говоря, платит миллион. Поэтому не знаю. У меня нет времени думать об этом и составлять такие рейтинги, как у Саши Кокорина.