Потенциальные новички отказываются идти в «Торпедо» из-за вероятного снятия команды с РПЛ

Новички не хотят идти в «Торпедо» на фоне уголовного дела в отношении руководителей клуба.

Об этом сообщил главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров.

Руководители «Торпедо» задержаны.

Их обвиняют в попытке противоправного влияния на результаты матчей.

«Торпедо» из-за этого может потерять место в РПЛ.

«В РПЛ-путь «Торпедо» (с учетом заявлений в ленте) верить не приходится. Мало того, сегодня же представители потенциальных новобранцев «Торпедо», а там хорошие русские фамилии, бросились на рынок прорабатывать другие варианты. Им всe ясно. Потому что надо успеть на первые сборы, к командам, чьи перспективы тверже и прозрачнее.

Далее – дорогие коллеги из любимой мною БК, которая вкладывала в «Торпедо» с любовью и соразмерно достижениям. Полагаю, БК полюбовно разорвет отношения с «Торпедо» уже на следующей рабочей неделе. Вряд ли им сейчас необходимо это партнерство, тем более БК активно осваивает рынки вне пределов РФ.

И торпедовская БК тоже будет вынуждена заявить о нулевой терпимости, особенно, когда маховик раскрутится (а он ох как раскрутится). В ближайший сезон букмекерского спонсора, как мне кажется, у клуба не будет. Ни в какой лиге не будет. Ближайший сезон обещает быть сложным, переходным, определение подберут. В хэппи-энд именно для команды не верю. Они видят, что все формулировки и заключения для КДК уже готовы. Начнут разбегаться, кто востребован. И это не паника, а адекватная реакция», – написал Бодров.