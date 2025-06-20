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Заявление МВД по делу руководителей «Торпедо»

Сегодня, 17:57
9

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала задержание руководителей «Торпедо».

«Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Мои коллеги задержали директора «Торпедо» Валерия Скородумова и соучредителя ООО «Спортивная-строительная компания» Леонида Соболева, который является владельцем указанного футбольного клуба.

По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них – обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.

При участии оперативников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России подозреваемые были задержаны. В используемых ими жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области проведены обыски. Изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Задержанным предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следователями Следственного департамента МВД России ведется работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – написала Волк.

  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.
  • Выступление клуба в сезоне оказалось под вопросом.
  • Заменить «Торпедо» в РПЛ может «Оренбург».

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Источник: телеграм-канал Ирины Волк
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (9)
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francevichmix
1750432500
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АЛЕКС 58
1750434648
Если этот судья такой честный и принципиальный,почему молчал до сих пор?
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Интерес
1750437018
МВД на страже закона, Колокольцев не пощадит и друга, но коли так всё честно и законно, то откуда тень "Оренбурга"?
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ALEX ML
1750438091
Не скородумов, а видимо сракодумов
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САНЁК17
1750439753
Торпедо выиграл какой нибудь трофей подкупив судей ?
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Desma
1750440480
Версия следствия это не более, чем плод воображения идиота, который неудачно упав на голову высказался в целях обозначения своего присутствия на белом свете. Участников до куя, но никто ответственности, судя по информации телеграм-канала Ирины Волк, не взял на себя.
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Foran
1750441112
Вот уж не думала, что матч на точный счет зайдет. Сначала сомневалась, но все-таки решила рискнуть. Представляете, когда я смотрела трансляцию, сложилось впечатление, что игроки команд целенаправленно идут на результат. Вот в каком матче можно увидеть три автогола. В итоге точный счет совпал. Сегодня продолжаю вести статистику. https://vk.com/summermount
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