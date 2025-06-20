Заявление МВД по делу руководителей «Торпедо»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала задержание руководителей «Торпедо».

«Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено уголовное дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Мои коллеги задержали директора «Торпедо» Валерия Скородумова и соучредителя ООО «Спортивная-строительная компания» Леонида Соболева, который является владельцем указанного футбольного клуба.

По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них – обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр.

При участии оперативников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России подозреваемые были задержаны. В используемых ими жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области проведены обыски. Изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Задержанным предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следователями Следственного департамента МВД России ведется работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – написала Волк.