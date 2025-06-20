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  • Владельцу «Торпедо» предъявлено обвинение в подкупе судьи – известна сумма

Владельцу «Торпедо» предъявлено обвинение в подкупе судьи – известна сумма

Сегодня, 17:44
14

Развивается уголовное дело в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.

Им предъявлено обвинение в подкупе судьи на 1 миллион рублей.

  • Соболеву и Скородумову вменяют часть 2 статьи 184 УК РФС – «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».
  • По данным телеграм-канала Sport Baza, руководители московского клуба задержаны на 48 часов. Их обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.
  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (14)
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1750431353
Не простим мелочёвщиков! Вот если бы мильён евреек,тогда другое дело! У нас ведь какая градация преступлений? 1.Украл булку хлеба-вор. 2.Украл из бюджета миллион евро-преуспевающий бизнесмен. 3.Продал Родину-выдающийся политик.
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odessakmv
1750431778
Вот если бы Ярд..., ато 1 миллион.... но нет, Этих трогать нельзя!!!
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FWSPM
1750432327
ну конечно акционеры торпедо лично приходили и совали какому то судейке в карман лям. Кто поверит в эту чушь? Лучше расскажите кто топит торпедо и зачем? вот это действительно интересно. Впрочем вариантов там немного)
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francevichmix
1750432507
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FWSPM
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Иван Петров 1986
1750435145
Какая то сумма мутная. Из за ляма рисковать?
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Круче чем вареные яица
1750435903
Минус мАсквобадскиц клуб. Отличные новости.
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BRO_football
1750440951
Опять никакой конкретики. Какой судья, какой матч, какая сумма. Похоже на подставу.
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