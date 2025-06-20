Владельцу «Торпедо» предъявлено обвинение в подкупе судьи – известна сумма

Развивается уголовное дело в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.
Им предъявлено обвинение в подкупе судьи на 1 миллион рублей.
- Соболеву и Скородумову вменяют часть 2 статьи 184 УК РФС – «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».
- По данным телеграм-канала Sport Baza, руководители московского клуба задержаны на 48 часов. Их обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.
- «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.
Источник: ТАСС