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Мостовой получил тренерскую работу

17 июня 2025, 12:55
18

На полях Петербургского международного экономического форума пройдет футбольный матч. Встретятся сборные РФС и Росконгресса.

«В составе сборной РФС выступят бывшие игроки сборной России Денис Глушаков, Владимир Гранат, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев. В команде Росконгресса сыграют председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Иванов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев.

Главным тренером команды Росконгресса будет двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой», – сообщил источник.

  • Сборную РФС возглавит главный тренер сборной России Валерий Карпин.
  • ПМЭФ пройдет 18-21 июня.
  • Это ежегодное мероприятие, в котором участвует президент РФ Владимир Путин.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (18)
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Константин-Шапкин-google
1750154474
Всё! Саня в думе
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Loko_Roma
1750155364
Опять товарку сольет
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Fju-2
1750156225
Ещё на интервидение не забудьте позвать.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1750159303
наконец-то балабол получил приглашение не из ФНЛ ))))
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Sergey--google
1750160714
Фу-фу, нефутбольных непрофи тренировать!
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gor77
1750160736
Есть хорошая должность - "Свадебный генерал"!))))) Кстати, за этот год уже второй раз таким становится. Ответственности никакой, зато почёт и уважение.)))))))
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Иван Петров 1986
1750162326
Ну наконец - то ! ! !
Ответить
ilya-ilya-google
1750166691
А он в курсе, что все эти богатеи, решившие погонять мячик, нефутбольные люди?
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лошадка35
1750194908
Мои соболезнования его команде
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СПОРТ 21 века
1750197260
Важно было упомянуть, что работа на один день, точнее на один матч. То есть сыграли и снова без работы. Но Александр скорее всего даже не расстроится, ведь он привык находиться в таком статусе...
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