Мостовой получил тренерскую работу

На полях Петербургского международного экономического форума пройдет футбольный матч. Встретятся сборные РФС и Росконгресса.
«В составе сборной РФС выступят бывшие игроки сборной России Денис Глушаков, Владимир Гранат, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев. В команде Росконгресса сыграют председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Иванов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев.
Главным тренером команды Росконгресса будет двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой», – сообщил источник.
- Сборную РФС возглавит главный тренер сборной России Валерий Карпин.
- ПМЭФ пройдет 18-21 июня.
- Это ежегодное мероприятие, в котором участвует президент РФ Владимир Путин.
Источник: ТАСС