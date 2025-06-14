Семин прокомментировал назначение Карпина в «Динамо»

Юрий Семин высказался о том, что Валерий Карпин возглавил «Динамо».

«Динамо» не устраивает сегодняшняя ситуация, когда нет чемпионств и кубков, поэтому происходят изменения.

Карпин является достаточно опытным человеком, который давно работает в командах и сборной.

Фигура, он знает хорошо футбол, видит направление футбола, но и задачи, которые ставят в «Динамо», повлияли на назначение.

После прихода нового тренера ждем изменений и результатов, надеемся, что Карпин решит поставленные задачи.

Если происходят такие изменения, то надежды на трофеи есть. У «Динамо» хороший состав, есть молодые футболисты, Виктор Окишор и Егор Смелов точно будут прогрессировать, так как Карпин хорошо работает с молодежью.

Но, кроме прогресса, должны быть успехи и результаты, потому что «Динамо» очень давно ничего не выигрывает [с 1995 года]», – заявил Семин.