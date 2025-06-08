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Назван еще один кандидат на место главного тренера сборной Италии

Вчера, 22:30

Сборную Италии может возглавить Фабио Каннаваро. Итальянская федерация футбола рассмотрит его кандидатуру в качестве замены Лучано Спаллетти.

  • Ранее сообщалось, что на этот пост претендуют также Стефано Пиоли, который сейчас возглавляет «Аль-Наср», и Клаудио Раньери.
  • Спаллетти покинет сборную Италии после отборочного матча ЧМ-2026 с Молдовой, который пройдет 9 июня.
  • Последним местом работы 51-летнего Каннаваро было загребское «Динамо». Он покинул хорватский клуб 9 апреля 2025 года.

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Источник: The Athletic
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Спаллетти Лучано Каннаваро Фабио
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