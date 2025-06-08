Назван еще один кандидат на место главного тренера сборной Италии

Сборную Италии может возглавить Фабио Каннаваро. Итальянская федерация футбола рассмотрит его кандидатуру в качестве замены Лучано Спаллетти.

Ранее сообщалось, что на этот пост претендуют также Стефано Пиоли, который сейчас возглавляет «Аль-Наср», и Клаудио Раньери.

Спаллетти покинет сборную Италии после отборочного матча ЧМ-2026 с Молдовой, который пройдет 9 июня.

Последним местом работы 51-летнего Каннаваро было загребское «Динамо». Он покинул хорватский клуб 9 апреля 2025 года.