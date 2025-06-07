«Локомотив» продлит контракт с Батраковым: подробности

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, подтвердил наличие договоренности о продлении контракта.
Действующее соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
«Точную дату [подписания нового контракта] я говорить не буду, потому что клуб должен объявить первым, но мы договорились – новый контракт до конца сезона-2028/29.
По поводу отступных и всего прочего, детали контракта раскрывать будет непрофессионально.
Тем не менее, скажем так, все остались удовлетворены и от хода переговоров, и по итогу. Соответственно, можно сделать из этого выводы», – сказал агент.
- 19-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 43 матча, 16 голов, 10 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
Источник: «Р-Спорт»