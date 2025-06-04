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Гончаренко призвали уехать из России

4 июня 2025, 17:15
6

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин считает, что главному тренеру «Пари НН» Виктору Гончаренко следует покинуть Россию.

«Когда-то один футбольный человек, хорошо знающий Виктора Михайловича, сказал мне: он – ЭМПАТ. Видимо, считав удивление в глазах, добавил – просто мало кто это понимает.

С того момента слово ЭМПАТ и Гончаренко идут для меня параллельно. И я до сих пор пытаюсь понять, в чeм эта эмоция выражается. По наблюдениям со стороны: в финальный период работы тренер больше занимался поиском внешних и внутренних врагов. Теории заговоров и прочая мистика. Естественно, это передавалось команде вместе с сомнениями в своих силах.

Полагаю, ВМГ нужна перезагрузка. Азербайджан, Казахстан – надо топать в те лиги. Отключиться от российских реалий, доказать себе, что ты ещe тренер и потом возвращаться. Уж слишком много потеряно в моменте. В первую очередь, внутри», – написал Зимин.

  • «Пари НН» вылетел из РПЛ по спортивному принципу.
  • В стыках нижегородцы уступили «Сочи».
  • Год назад после работы Гончаренко из РПЛ вылетел «Урал».

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Нижний Новгород Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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АлексМак
1749046771
давно пора
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Plyash
1749050089
Да уж , бульбаш покатался по футбольной России ... Вся спина в мыле , а толку чуть... Зато для себя пожил славненько .
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Cleaner
1749058106
ЖУРНАЛЮГА , ты КТО ТАКОЙ, чтобы Гончаренко учить и говорить, что ему надо? Тренер и без тебя разберется, что ему дальше делать и как семью кормить.
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Arvlad
1749059977
К чему эти притянутые за волосы заголовки в плюрале - "призвали"... Кто призвали, некий Зимин? Ну, я вот тоже "призываю", чтобы комментаторы вернулись к цивилизованному русскому языку, без "свиней", "****", "коней" и т.п., и что? А ничего -рождённый ползать летать не может, но пытается. Жаль...
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