Гончаренко призвали уехать из России

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин считает, что главному тренеру «Пари НН» Виктору Гончаренко следует покинуть Россию.

«Когда-то один футбольный человек, хорошо знающий Виктора Михайловича, сказал мне: он – ЭМПАТ. Видимо, считав удивление в глазах, добавил – просто мало кто это понимает.

С того момента слово ЭМПАТ и Гончаренко идут для меня параллельно. И я до сих пор пытаюсь понять, в чeм эта эмоция выражается. По наблюдениям со стороны: в финальный период работы тренер больше занимался поиском внешних и внутренних врагов. Теории заговоров и прочая мистика. Естественно, это передавалось команде вместе с сомнениями в своих силах.

Полагаю, ВМГ нужна перезагрузка. Азербайджан, Казахстан – надо топать в те лиги. Отключиться от российских реалий, доказать себе, что ты ещe тренер и потом возвращаться. Уж слишком много потеряно в моменте. В первую очередь, внутри», – написал Зимин.