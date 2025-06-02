РФС предложили провести сезон РПЛ с 18 командами

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин видит возможным провести следующий сезон РПЛ с 18 командами.

Лицензии на прошлой неделе были лишены «Химки».

Сейчас РФС и РПЛ решают, кто заменит химчан.

Президент РФС Александр Дюков накануне сообщил, что есть вероятность проведения сезона с 15 командами.

«Никто не понимает, сколько команд у нас будет в следующем сезоне. И, похоже, не поймут до 12 июня (тогда же исполком РФС?). Ситуация – кринжатина. И ведь за всe есть аргументы.

15 команд – главенство спортивного принципа, так ещe можно не играть 10 декабря.

16 команд – главенство ошибок в регламенте, ведь непонятно кого добавлять. Нижний – да, логично и последовательно, но формально и спортивному он тоже вылетел. И чем тогда лучше «Оренбурга» или «Факела»?

18 команд – моe предложение, которое изложу в письме и зашлю в офис РФС. Сейчас редкий случай, когда можно сделать это органично. Просто добавить к 15 великолепную тройку – Нижний, «Оренбург» и «Факел». Никому не обидно и все счастливы. Разве что «Уралу». Но три против одного солиднее, чем 2 на 1 или 1 на 2 как во второму пункте. Вопрос: когда играть? Сократите бестолковый групповой формат Кубка. Поблагодарят все.

Думаю, «Факел» будет рад камбэку. Хоть и уже отпустил полкоманды. «Оренбург» тем более. Там вообще никого не отпускали. Может, чего-то ждут?» – написал Зимин.