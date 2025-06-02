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РФС предложили провести сезон РПЛ с 18 командами

2 июня, 14:25
32

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин видит возможным провести следующий сезон РПЛ с 18 командами.

  • Лицензии на прошлой неделе были лишены «Химки».
  • Сейчас РФС и РПЛ решают, кто заменит химчан.
  • Президент РФС Александр Дюков накануне сообщил, что есть вероятность проведения сезона с 15 командами.

«Никто не понимает, сколько команд у нас будет в следующем сезоне. И, похоже, не поймут до 12 июня (тогда же исполком РФС?). Ситуация – кринжатина. И ведь за всe есть аргументы.

15 команд – главенство спортивного принципа, так ещe можно не играть 10 декабря.

16 команд – главенство ошибок в регламенте, ведь непонятно кого добавлять. Нижний – да, логично и последовательно, но формально и спортивному он тоже вылетел. И чем тогда лучше «Оренбурга» или «Факела»?

18 команд – моe предложение, которое изложу в письме и зашлю в офис РФС. Сейчас редкий случай, когда можно сделать это органично. Просто добавить к 15 великолепную тройку – Нижний, «Оренбург» и «Факел». Никому не обидно и все счастливы. Разве что «Уралу». Но три против одного солиднее, чем 2 на 1 или 1 на 2 как во второму пункте. Вопрос: когда играть? Сократите бестолковый групповой формат Кубка. Поблагодарят все.

Думаю, «Факел» будет рад камбэку. Хоть и уже отпустил полкоманды. «Оренбург» тем более. Там вообще никого не отпускали. Может, чего-то ждут?» – написал Зимин.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (32)
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...уефан
1748867637
...бред нельзя запретить административно, поскольку понятие это медицинское... И, похоже, заразное...
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Странник 09
1748873484
В футболе тоже мошенничество, отобрать у всех команд лицензии (оставить только газпромовским и лояльным) и все дела и юбилей не пострадает. ЗПРФ!!!!!!!
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нейтральныйкакникто
1748875365
А может, дать лицензию Факелу ,и обязать ГАЗПРОМ содержать его по высшему классу!
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Ивантеевец
1748876385
Я одно только понять не могу, у нас как только человек занимает руководящий пост сразу мозгов лишается? Даже просто за бутылкой писка на лавочке такую ахинею нести невозможно, а это официальное мнение человека непосредственно связанного с футболом. Это же просто маразм какой-то.
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СПОРТ 21 века
1748877790
Честно говоря, уже неудивительно что поступают такие предложения. Такое ощущения что мы создали машину времени. Напомним, что в 1995 году похожая ситуация с чемпионатом России уже случалась и тогда в Высшую Лигу попали три команды. Одна из них сейчас является на протяжении долгого времени законодателем моды (хотя скажем честно, это нравится не всем). Не удивительно будет если и в грядущем сезоне провернут этот трюк с добавлением команд. Любопытно, что в обеих ситуациях инициатором этого футбольного переворота оказался Калининград. Если тогда в 95 в центре внимания был наставник калининградцев, то сейчас первым озвучил этот вариант спортивный директор. Правда случаи с добавлением команд всё-таки немного разные. Если тогда всё прошло без махинаций, то сейчас уже были сыграны стыковые матчи, где принимали участия 4 команды. А вот внести в чемпионат хотят только 3. Честно, это не очень справедливо. Справедливее было бы сейчас просто оставить Нижний. Команда всё-таки не вылетела напрямую...
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Каратель помойников
1748878330
Бзденит расформировать,всю газпрёмовскую шайку на нары..думаю все будут довольны
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FCSpartakM
1748880519
Здравые люди изначально должны были решить вопрос по участию Химок в чемпионате, а потом от этого плясать. Теперь все это выглядит, как комедийный фильм. Чисто я бы выкинул Пари из-за того, что они так плевательски подошли к стыкам. Ну их руководству не мешало пройти горнила ФНЛ.
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BRO_football
1748882509
Если уж о спортивном принципе заговорили, то по нему стоит разрешить играть Химкам. Запретить им новичков регистрировать. Пусть играют молодёжью и теми, кто готов играть бесплатно. А если все плевать хотели на спортивный принцип, то стоит оставить Пари НН
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⚜•ALEGAT♻R•⚜
1748884307
Абсолютно согласен, уже давно пора сделать рпл с 18 командами, лига давно созрела, сделать другой регламент, убрать стыковые матчи и сделать 3 команды опускается вниз и 3 команды поднимаются и низшего дивизиона и не будет никакой путаницы, надо развивать футбол а не в яму его сбрасывать, чтобы регионы играли, а не только столичные команды
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Сергей-Иванов-vkontakte
1748947449
По мне лучше бы Урал вернули бы, а этих костоломов из Воронежа отправили бы в лучшую лигу, пусть там кости ломают, а то надоело на их антифутбол смотреть!!!
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