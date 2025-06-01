Дюков – о 15 командах в РПЛ: «Это возможно»

Президент РФС Александр Дюков допустил, что следующий сезон РПЛ пройдет с 15 клубами.

«Химки» лишены лицензии.

Теперь РФС и РПЛ нужно решить, кто займет место «Химок».

Решение будет в ближайшие дни.

«Это распространенная практика, не только в РФС так принимаются решения, когда регулятор принимает административное решение. Будет принято такое решение по вопросу того, кто заменит «Химки» в РПЛ, могут быть бесконечные варианты, прописать это невозможно.

15 команд? Это возможно, но сомневаюсь, что РПЛ выйдет с таким предложением, думаю, что будет принято решение сохранить 16 команд», – сказал Дюков.