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Дюков – о 15 командах в РПЛ: «Это возможно»

1 июня, 22:36
15

Президент РФС Александр Дюков допустил, что следующий сезон РПЛ пройдет с 15 клубами.

  • «Химки» лишены лицензии.
  • Теперь РФС и РПЛ нужно решить, кто займет место «Химок».
  • Решение будет в ближайшие дни.

«Это распространенная практика, не только в РФС так принимаются решения, когда регулятор принимает административное решение. Будет принято такое решение по вопросу того, кто заменит «Химки» в РПЛ, могут быть бесконечные варианты, прописать это невозможно.

15 команд? Это возможно, но сомневаюсь, что РПЛ выйдет с таким предложением, думаю, что будет принято решение сохранить 16 команд», – сказал Дюков.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
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Комментарии (15)
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Круче чем вареные яица
1748806736
Я не понял, спартак уберут или нет?
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В "Спартаке" играют прост
1748806744
Зачем??? Создайте чемпионат из одного клуба! Пусть в столетие выиграет все матчи, забьёт миллиард голов, пропустит два, перепишет всю историю футбола, покорит квадрупл и живет счастливо...
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The only one
1748813992
Дюков – о 15 командах в РПЛ: «Это возможно». "Сомневаюсь, что РПЛ выйдет с таким предложением, думаю, что будет принято решение сохранить 16 команд», – сказал Дюков. Вы уж писаки определитесь...
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boris63
1748829421
Эти дибилы от РФС могут и шесть оставить и проводить шоу в своём кругу. Достали уже эти газпремовские шоу чинуши в российском футболе, хорошо хоть очередное чудо мадмедя не пропустили. Наверно стало доходить до остальных, что иначе футболу придёт пи.дец.
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gor77
1748832863
Да что ж такое?(((( Дело не в "Химках".((((( Вот точно про клубы, которые не могут по спортивным приципам пройти в РПЛ. "Мы можем всё, нас могут все." А. А. Ширвинд
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evgevg13
1748836581
Пустите Урал да и дело с концом
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Каратель помойников
1748860096
Гнать зализанного и с ним всю газовую кодлу
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