Мостовой оценил шансы «ПСЖ» и «Интера» выиграть ЛЧ

Александр Мостовой высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов.

Трофей разыграют «ПСЖ» и «Интер».

Они встретятся в субботу, 31 мая, в Мюнхене в 22:00 мск.

«Я считаю, что у «ПСЖ» и «Интера» равные шансы на победу в финале Лиги чемпионов.

С одной стороны куражная французская команда с индивидуально сильными игроками – Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Хвича Кварацхелия...

С другой – матерые итальянцы, у которых средний возраст команды 35 лет. Игроки, которые уже все прошли в футболе – огонь, воду и медные трубы. И Генрих Мхитарян возрастной тоже. Уважение огромное к этим мастерам.

Посмотрим, как будет в решающем матче. Многое зависит от того, в каком эмоциональном состоянии команды подойдут к предстоящей встрече.

«ПСЖ», кажется, что в более выгодном положении, учитывая, что все выиграл во Франции. «Интер» все проиграл, но будет злой.

В общем, будет очень интересно, но непредсказуемо. Футбол – это не наука, случится может все, что угодно», – заявил Мостовой.