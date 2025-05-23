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Карпин объяснил, почему в Европе играет мало россиян

Сегодня, 16:01
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что российские игроки остаются в РПЛ, потому что не хотят получать меньшие зарплаты в Европе.

– Почему наших футболистов так мало в Европе? Хотя сейчас, понятно, клубы не участвуют в еврокубках, сборной нет в официальных турнирах…

– Так у нас и раньше немногие уезжали.

– После 2000-х – да.

– Когда наши клубы выступали в еврокубках, у нас в Европе было ненамного больше россиян, чем сейчас. Даже меньше, по-моему.

Наши игроки не видят большого смысла ехать за границу зачастую на меньшие деньги, чем в России

– Был всплеск после бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008, когда сразу несколько человек уехали.

– Нет-нет, я даже не беру тот период. Вот после чемпионата мира-2018 кто уехал в Европу?

– Из крупных трансферов – переход Головина из ЦСКА в «Монако».

– Ну вот видите. Поэтому я бы не стал говорить о всплеске или о чем-то таком. Все просто: футболисты либо уезжают, либо нет. А то, что не уезжают – это связано с тем, что наши игроки не видят большого смысла ехать за границу, зачастую на меньшие деньги, чем в России.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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bset
1748007642
Не нужно быть гением, чтобы понять, что зарплаты в футболе - это проблема номер один. Сократятся зарплаты - сократятся бюджеты - больше клубов начнут не выживать и может даже научатся зарабатывать. Я уже молчу про то, что пора полностью отказываться от бюджетных денег.
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