Карпин объяснил, почему в Европе играет мало россиян

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что российские игроки остаются в РПЛ, потому что не хотят получать меньшие зарплаты в Европе.

– Почему наших футболистов так мало в Европе? Хотя сейчас, понятно, клубы не участвуют в еврокубках, сборной нет в официальных турнирах…

– Так у нас и раньше немногие уезжали.

– После 2000-х – да.

– Когда наши клубы выступали в еврокубках, у нас в Европе было ненамного больше россиян, чем сейчас. Даже меньше, по-моему.

Наши игроки не видят большого смысла ехать за границу зачастую на меньшие деньги, чем в России

– Был всплеск после бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008, когда сразу несколько человек уехали.

– Нет-нет, я даже не беру тот период. Вот после чемпионата мира-2018 кто уехал в Европу?

– Из крупных трансферов – переход Головина из ЦСКА в «Монако».

– Ну вот видите. Поэтому я бы не стал говорить о всплеске или о чем-то таком. Все просто: футболисты либо уезжают, либо нет. А то, что не уезжают – это связано с тем, что наши игроки не видят большого смысла ехать за границу, зачастую на меньшие деньги, чем в России.